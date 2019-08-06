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TİKA’dan Kenyalı uzmanlara tarım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

TİKA’dan Kenyalı uzmanlara tarım eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırma Kurumu (KALRO) iş birliğinde Kenyalı uzman heyete Mersin’de uygulamalı tarım eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KALRO'ya bağlı Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsünde turunçgil alanında uzman 3 kişilik heyet, Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde uygulamalı eğitime katıldı.

Program kapsamında eğitimlerin yanı sıra narenciye alanında çalışan özel sektör temsilcileri de ziyaret edilerek üretim sonrası aşamalar hakkında bilgi alındı.

TİKA tarafından iki yıldır yürütülen Sürdürülebilir Organik Tarımı Destekleme Programı (SOLEP) ile Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübesinin aktarılması hedefleniyor. Program kapsamında ayrıca Kenya Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsünün altyapısını güçlendirmek amacıyla doku kültürü laboratuvarının kurulması planlanıyor.

Programın ana hedeflerinden biri de geleneksel yöntemlerle kaliteli fide çoğaltımını teşvik etmek ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek, bölgede yaptıkları incelemelerde portakal ve limonlarda görülen ve fideler geliştikten sonra ortaya çıkan yeşillenme hastalığı nedeniyle kaliteli bir üretim gerçekleşemediğini öğrendiklerini belirterek, "Bu noktada yerel üreticilerin desteklenmesi, organik narenciye tarımında ülkemizin tecrübelerinin aktarılması, üretim sonrası aşamaların da gözlemlenmesi amacı ile bu programı düzenledik.” ifadelerini kullanıldı.

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Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü KALRO Kenya SOLEP T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tika TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek

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