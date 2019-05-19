TİKA'dan Kerkük'teki göçmenlere ramazan yardımı

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın, Kerkük'te 800 aileye ramazan kolisi dağıttığını söyledi.

Esmer, 250 kolinin Kerkük kent merkezindeki ihtiyaç sahibi ve şehit ailelerine, 550 kolinin de Kerkük'ün Yahyava kampındaki Telaferli iç göçmenlere ulaştırıldığını ifade etti.

Kolilerde bir ailenin ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyacağı kadar gıda malzemesi bulunduğunu belirten Esmer, Kerkük'te 800, Tuzhurmatu'da bin, Musul'da bin, Erbil'de 2 bin ve Telafer'de de bin aile olmak üzere toplamda 5 bin 800 aileye gıda yardımı yapacaklarını bildirdi.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi de Türkiye'nin Türkmenleri yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, "TİKA, mübarek ramazan ayında yine göçmen ailelerimizi unutmadı.'' dedi.

"Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da göçmen ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü için TİKA'ya Türkmenler adına teşekkür ederim." ifadesini kullanan Mehdi, gelecek ramazan ayında iç göçmen Türkmenleri artık kamplarda değil, evlerinde görmek istediklerini söyledi.

Telaferli göçmen Emin Ahmet de ''Her zaman yanımızda olan ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

