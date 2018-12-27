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TİKA'dan Kerkük'teki Türkmen öğrencilere eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer: - "Irak genelinde 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımını tamamladık" - Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi: - "TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkıda bulunmasından memnunuz"

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen okullarına eğitim desteği kapsamında 800 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kerkük kent merkezindeki Korya Kız Lisesinde, çok sayıda eğitimci ve öğretmenin de katıldığı törende öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te 800 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

TİKA Başkanlığı olarak 2018 yılında Irak genelinde ağırlıklı olarak da Türkmeneli bölgesinde Türkmen çocuklara eğitim alanında destek verdiklerini aktaran Esmer, ''Irak genelinde 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımını tamamladık.'' dedi.

Yıllardır Türkiye'nin tüm Irak halkının yanında olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi, ''TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkıda bulunmasından memnunuz. Türkmen okullarını yalnız bırakmayan TİKA okullarımızın yapımı, onarımı ve donatımında da önemli katkıları var.'' şeklinde konuştu.

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