TİKA'dan Kırgızistan yargısına tadilat desteği

Kurdele kesiminin ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Esenaliyev, devletin varlığında anayasa odasının öneminin altını çizerek, "Duruşma salonu ve kütüphanenin tadilatı anayasa odasının faaliyeti açısından çok önemlidir. Böylece hakimlerin çalışmasına güzel bir imkan sağlanmış oldu. Duruşma salonunun yeni mimarisi aslına uygun ve güzel yapılmıştır. Ülkemizde gerekli ve güzel projeleri hayata geçiren TİKA Bişkek Koordinatörlüğüne ve destek veren Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine teşekkürlerimizi iletmek istiyorum." dedi.

Anayasa Odası Başkanı Mamırov da TİKA ile iş birliği faaliyetlerini sürdürmeyi arzuladıklarını ifade ederek, "TİKA, bugün açılışını yaptığımız duruşma salonu ve kütüphanenin yenilenmesine 96 bin 500 dolar harcadı. Bu mekanların tadilatını biz de yapabilirdik. Lakin, bu tadilat ne kadar zaman sürecekti? Buna cevap vermek zor. Bu büyük meblağı biz kaldıramazdık. Bunun için TİKA'ya ve TİKA Bişkek Program Koordinatörüne çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşma salonu ve kütüphanenin yenilenmesi için TİKA'ya başvurduklarını anlatan Anayasa Odası Başkanı Mamırov, duruşma salonun durumunun vatandaşların yargı kuvvetine bakışını değiştireceğine inandığını kaydetti.

Anayasanın ülkelerin ana nizamı olduğunu vurgulayan Muslu ise TİKA'nın Kırgızistan'da devlet kurumlarıyla geliştirdiği birçok projeyi hayata geçirmek için iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu ve TİKA'nın yurt dışında ilk ofisinin Kırgızistan'da açtığını anlatan Muslu, "Bu projeyi, iki halkın yakınlaşması ve gelecekteki ilişkilerin devamı için Anayasa Odası ile birlikte geliştirdik. Kırgızistan ve Türkiye arasında bu tür ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Kırgızistan, Türkiye için ve Türk halkı için önemli bir yer tutmaktadır. Burasını, Türk halkı Kırgız halkına hediye etti. Bu bizim için anayasaya olan değerin nişanesidir." diye konuştu.