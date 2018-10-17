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TİKA'dan Kırgızistan'a tekerlekli sandalye desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kırgızistan'a tekerlekli sandalye desteği

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan genelinde yardıma muhtaç bedensel engelli çocuk ve yetişkin için 100 tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, "Engelsiz Hayat" kampanyası çerçevesinde tekerlekli sandalyelerin teslimi dolayısıyla Kırgız Kızılayında tören düzenledi.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasiliki Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgız Kızılay Başkanı Azamat Bayalinov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Asel Kulambayeva, ilgili kurumların temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Burada konuşma yapan Büyükelçi Fırat, "TİKA'nın 'Engelsiz Hayat' sosyal kampanyası çerçevesinde 100 adet tekerlekli sandalyeyi çocuk ve yetişkine bağışlıyoruz." dedi.

Fırat, engellilerin hayatını kolaylaştıran bu gibi anlamlı projelere destek olduğu için TİKA'ya ve organizasyon için Kırgız Kızılayı yönetimine teşekkür etti.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Kulambayeva da TİKA, Kırgız Kızılayı ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine teşekkür ederek, "Engelli çocuklarımızın bu tekerlekli sandalyelere çok ihtiyacı vardı." ifadesini kullandı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu ise Kırgız Kızılayı ile dağıtımına başladıkları 35 tekerlekli sandalyeyi omurilik felçli engelliler, 65 tekerlekli sandalyeyi de yürüme engelli hastalar için öngördüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Tekerlekli sandalyeleri alan engellilerin aileleri, TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.

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destek engelli sandalye Kırgızistan tika

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