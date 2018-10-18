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TİKA'dan Kırgızistan'da mesleki eğitim kursiyerlerine sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kırgızistan'da mesleki eğitim kursiyerlerine sertifika

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü'nün eğitim merkezinde, "3D modelleme ve animasyon", "grafik tasarım", "web dizayn", "audio ve video montaj", "temel bilgisayar" ve "dikiş-nakış" alanında iki aylık mesleki eğitim kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu tarafından verildi.

Muslu, TİKA'nın misyonu ve Kırgızistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi verirken, "TİKA olarak, Kırgızistan'ın kalkınmasına yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Geçen sene ev hanımları için meslek edindirme kurslarını düzenledik. Kurslarımız herkese açıktır. Bu projeler önümüzdeki dönemde de devam edecek." dedi.

TİKA'nın mesleki edindirme kursuna katılarak sertifikasını alan 89 yaşındaki Nikolay Yeliseyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evimde tüm aile fertleri birer bilgisayara sahiptir. Ben de bilgisayar kursuna katıldım. Bilgisayarı kullanmayı öğrendim. Ukrayna'da yaşayan torunlarımla bilgisayar aracılığıyla görüşmeye başladım. Bu kursları organize eden TİKA'ya çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden 85 yaşındaki İraida Kalinina ise "Bizim gençlik dönemimizde bilgisayar teknolojileri yoktu. Biz ilkel sayım cihazları ile çalıştık. Şimdi ileriye doğru bir adımlar atıldı. Yaşıma rağmen bu kurslara gelerek eğitimimi başarıyla tamamladım. TİKA yönetimine bana verdiği böyle bir olanaktan dolayı minnettarım. Çünkü bilgisayar kursunda Rusça ve İngilizce yazmaya öğrendim. İnternette arama yapabiliyorum. Görüntülü sohbet ve mesajlaşma programını kullanmayı beceriyorum." ifadesini kullandı.

Bişkek'te Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Kanıkey Samatova da tıp alanında gelecekte öğretmen olarak çalışmak istediğini bunun için grafik tasarım kursuna katılmaktan memnun kaldığını belirtti.

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Kırgızistan sertifika Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

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