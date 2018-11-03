HABER

TİKA'dan Kırgızistan'da mesleki eğitim kursiyerlerine sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kırgızistan'da mesleki eğitim kursiyerlerine sertifika

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün eğitim merkezinde, "3D modelleme ve animasyon", "grafik tasarım", "web dizayn", "audio ve video montaj" ve "dikiş-nakış" alanlarında 2 aylık mesleki eğitim kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu tarafından verildi.

Eğitmen ve kursiyerleri tebrik eden Fırat, "TİKA, dünyanın önde gelen mesleklerini öğretiyor. Kursiyerlerin öğrendikleri meslekler çok önemli. 2 ayda kursiyerlerin öğrendiklerine şaşırdım. Bu da sizin ne kadar çalışkan olduğunuzu göstermektedir." dedi.

Muslu, TİKA olarak, Kırgızistan'da iki ülkeyi yakınlaştıran, iki halkın kardeşliğini, muhabbetini, sevgisini artıran projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Eğitim merkezinde, web tasarımı alanında ders alan Nurbek Orazaliyev, TİKA'nın ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirterek, "Üniversite mezunuyum. Kendi iş yerimi açtım. Bir web sitemin olmasını çok istiyorum. Ancak web sitesi kurdurmak çok pahalı. TİKA'nın verdiği kurslarda kendi web sitemi tasarlamayı öğrendim. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

TİKA Meslek Edindirme Kursları Sorumlusu Alişer İmamov da söz konusu mesleki eğitim kursuna yaklaşık 250 kişinin başvurduğunu ancak 54 kursiyer alabildiklerini kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Selim Demiroğlu öldürüldüSelim Demiroğlu öldürüldü
Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı  Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan kursiyer sertifika tika Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.