HABER

TİKA'dan Kolombiya'da engelliler yararına yürütülen projeye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:20 | Son Güncelleme

TİKA'nın "merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye projesine" sağladığı destekle inovatif ürün tasarımı yapılabilecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da engelliler için yürütülen bir araştırma-geliştirme projesine ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye prototipinin geliştirilebilmesi için gerekli ekipman, Kolombiya Ulusal Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde (SENA) düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

SENA Dizayn ve Metroloji Merkezi'nde merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye prototipinin üretilebilmesi için eğitmen, araştırmacı ve öğrencilerden oluşan özel bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye projesine TİKA tarafından sağlanan destekle merkezde eğitim alan öğrenciler inovatif ürün tasarımı yapabilecek.

Kolombiya hükümetinin öncelikli hedeflerinden olan yenilikçi üretim ve teknoloji geliştirilmesi stratejisine uygun olarak gerçekleştirilen iş birliği kapsamında dört aylık prototip geliştirme süreci sonunda elde edilen veriler ve deneyimin uluslararası mecralarla paylaşılarak projenin uygulanmasının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TİKA'nın desteğinin Kolombiya'da gündelik ve sosyal yaşamlarında kısıtlanan yürüme engellilere büyük umut sağladığı belirtiliyor.

Başkent Bogota'da düzenlenen teslim törenine katılan SENA Genel Müdürü Carlos Mario Estrada, projenin öğrencilerin yenilikçi ürün geliştirme becerilerini artıracağını söyledi.

Estrada, "Bu projenin çok daha önemli sosyal etkisi var. Eğitim merkezimizde farklı engelleri olan 2 binden fazla kişiye destek hizmeti sağlanmaktadır. TİKA'nın desteklediği proje sayesinde birçok hareket kabiliyeti kısıtlı ya da engelli Kolombiyalı, engelsiz yaşayabilmek için bir araca sahip olacak. Bu sadece bir inovasyon projesi değil hem ülkemizde hem de dünyada engelli insanlara umut olabilecek sosyal bir projedir." dedi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk de "Sadece Kolombiya değil, tüm bölge için yenilikçi ve yaratıcı bir projeye ülke olarak destek vermek ve katılmaktan ötürü mutluluk duymaktayız. Proje sayesinde önemli sayıda engelli birey toplumla bütünleşebilecek ve gündelik hayatına sorunsuz şekilde devam edebilecek." diye konuştu.

Kolombiya'nın ve Güney Amerika Bölgesinin en büyük mesleki eğitim merkezlerinden SENA 1957'de kuruldu. Çalışanlara ve öğrencilere mesleki eğitim sağlayan SENA, endüstri, girişimcilik, ticaret, tarım, madencilik ve besicilik alanlarında eğitim ve staj sağlıyor. Kolombiya genelinde 52 eğitim merkezi bulunan SENA, kuruluşundan bu yana yaklaşık 10 milyon öğrenciye eğitim hizmeti sağladı.

PARTNER Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı! Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!
Gündüz ev hanımı gece karateciGündüz ev hanımı gece karateci
Ortaylı, Atatürk'ü anlattı, dinleyiciler salona sığmadıOrtaylı, Atatürk'ü anlattı, dinleyiciler salona sığmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli kolombiya proje Tekerlekli Sandalye tika

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.