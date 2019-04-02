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TİKA’dan Kolombiya’da selzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

TİKA tarafından Kolombiya’nın Choco bölgesinde selden en çok zarar gören Istmina’nın merkezinde çiftçi ve esnafa hasarların tamiri için ekipman desteğinde bulunuldu ve Andres Bello İlkokulunda okuyan 140 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Choco bölgesinde taşan bulunan San Juan nehri taşarak, çevredeki birçok yerleşim alanının sular altında kalmasına ve nehre katılarak yok olmasına neden olan ve 7 binden fazla kişinin evini ve yaşam alanlarını kaybettiği facia sonrası bölgede yardımlara başladı.Nehir taşkını sonunda yardım çağrısında bulunan Choco Valisi Jhoany Palacios, bölgede aşırı yoksulluk sınırında yaşayan insanların sel nedeniyle tüm geçim araçlarından mahrum kaldıklarını söylemesi üzerine TİKA, bölge halkına tekrar üretim faaliyetlerine başlayabilmeleri ve hasarların giderilmesi için kürek, motorlu testere, sondaj aparatları, alan ölçüm cihazları gibi ekipman desteğinde bulundu.Yardımların koordinasyonunda işbirliği yapılan Kolombiya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi (UNGRID) Yetkilisi Luis Ignacio Muoz, “Bugün Türkiye hükümeti tarafından TİKA aracılığı ile okul öğrencilerine dağıtılan kırtasiye malzemesi ve küçük bir yerleşim yeri olan Primavera’da hibe edilen teçhizatın teslimini gerçekleştiriyoruz.

TİKA’dan Kolombiya’da selzedelere yardım

TİKA tarafından Kolombiya’nın Choco bölgesinde selden en çok zarar gören Istmina’nın merkezinde çiftçi ve esnafa hasarların tamiri için ekipman desteğinde bulunuldu ve Andres Bello İlkokulunda okuyan 140 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Choco bölgesinde taşan bulunan San Juan nehri taşarak, çevredeki birçok yerleşim alanının sular altında kalmasına ve nehre katılarak yok olmasına neden olan ve 7 binden fazla kişinin evini ve yaşam alanlarını kaybettiği facia sonrası bölgede yardımlara başladı.
Nehir taşkını sonunda yardım çağrısında bulunan Choco Valisi Jhoany Palacios, bölgede aşırı yoksulluk sınırında yaşayan insanların sel nedeniyle tüm geçim araçlarından mahrum kaldıklarını söylemesi üzerine TİKA, bölge halkına tekrar üretim faaliyetlerine başlayabilmeleri ve hasarların giderilmesi için kürek, motorlu testere, sondaj aparatları, alan ölçüm cihazları gibi ekipman desteğinde bulundu.
Yardımların koordinasyonunda işbirliği yapılan Kolombiya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi (UNGRID) Yetkilisi Luis Ignacio Muoz, “Bugün Türkiye hükümeti tarafından TİKA aracılığı ile okul öğrencilerine dağıtılan kırtasiye malzemesi ve küçük bir yerleşim yeri olan Primavera’da hibe edilen teçhizatın teslimini gerçekleştiriyoruz. Bizim görevimiz buradaki mağdurlara ulaştırılan yardımların en hızlı sürede doğru kişilere ulaştırılmasında uluslararası kuruluşlara yardım etmektir. TİKA’nın faaliyetlerinin sadece Choco bölgesini değil Kolombiya’nın birçok bölgesini kapsadığını biliyoruz ve bu gayretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz” dedi.
TİKA’nın yardım ulaştırdığı Primavera Topluluğunun Başkanı Nelson Eugenio Mosquera, “Öğretmenim ve aynı zamanda Primavera Topluluğu Başkanı ve Istmina Belediyesi Meclis üyesiyim. Yaşadığımız yerde afetlere ve ırmak taşkınlarına alışığız. Bazen yerel ve ulusal kurumlardan yardım ulaşıyor. Fakat günbegün yerleşim yerimiz taşkınlar neticesinde aşınıp küçülmekte. Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ulusal Afet Kurumumuz ile işbirliğinde buraya ulaştırdığınız yardımlar ile geçtiğimiz senelerde meydana gelen ve daha büyük zararlara neden olan Mocoa afetinde yaşananların tekrarlanması engellenmiş oldu” ifadelerini kullandı.

TİKA’dan Kolombiya’da selzedelere yardım

TİKA’dan Kolombiya’da selzedelere yardım

TİKA’dan Kolombiya’da selzedelere yardım

TİKA’dan Kolombiya’da selzedelere yardım

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