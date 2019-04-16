TİKA'dan Kolombiya'da Türk dili ve kültürü araştırmalarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’da Universidad Nacional ile iş birliğinde yürüttüğü faaliyetle ilgili Türk dili ve kültürü derslerini desteklemeye devam edileceklerini açıkladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Amerika ülkeleri genelinde Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğine olan merak ve ilginin hızla yayıldığı, birçok üniversite öğrencisinin Türkiye ve bölgesi hakkında detaylı araştırma yapmaya yöneldiği belirtildi.

Açıklamada, 2019 yılı itibarıyla TİKA'nın, Universidad Nacional ile iş birliği neticesinde üniversitede, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Naki tarafından Türk dili ve kültürü dersleri verilmeye başlandığı, bunun neticesinde öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türkiye'nin kültürü ve köklü tarihini öğrendiği ifade edildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin de katkı verdiği, TİKA'nın düzenlediği programda, öğrencilere; Türk dili ve kültürü dersleri hakkında genel bilgiler verilirken, İstiklal Marşı’nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy’u anma günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sunumlar yapıldığı kaydedildi.