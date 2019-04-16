TİKA'dan Kolombiya'da Türk dili ve kültürü araştırmalarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’da Universidad Nacional ile iş birliğinde yürüttüğü faaliyetle ilgili Türk dili ve kültürü derslerini desteklemeye devam edileceklerini açıkladı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Amerika ülkeleri genelinde Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel zenginliğine olan merak ve ilginin hızla yayıldığı, birçok üniversite öğrencisinin Türkiye ve bölgesi hakkında detaylı araştırma yapmaya yöneldiği belirtildi.
Açıklamada, 2019 yılı itibarıyla TİKA'nın, Universidad Nacional ile iş birliği neticesinde üniversitede, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Naki tarafından Türk dili ve kültürü dersleri verilmeye başlandığı, bunun neticesinde öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türkiye'nin kültürü ve köklü tarihini öğrendiği ifade edildi.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin de katkı verdiği, TİKA'nın düzenlediği programda, öğrencilere; Türk dili ve kültürü dersleri hakkında genel bilgiler verilirken, İstiklal Marşı’nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy’u anma günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sunumlar yapıldığı kaydedildi.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, programda yaptığı konuşmada hem üniversitelerde hem de Kolombiya toplumunda Türk dili ve kültürüne olan yüksek ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
Büyükelçi Öztürk, "Türkler bin yıl önce Orta Asya’dan Anadolu’ya ulaştı. Bu uzun tarihsel serüvende Türkler birçok kültürle etkileşim ve iletişimde bulundu. Bu etkileşimler kültür ve tarihimize büyük zenginlik katmıştır." ifadesini kullandı.
Universidad Nacional Dış İlişkiler Müdürü Prof. Melba Libia Cardenas Beltran da "Amacımız öğrencilerimizin giriş, orta ve ileri seviyede dil becerilerini geliştirerek Türkiye'nin çeşitli kurumlarında iş imkanına sahip olmasıdır. Üniversitemizin, iki toplumun daha yakın ilişkiler geliştirmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz." değerlendirmesine yer verdi.
Programda sunumlar yapan Dr. Emrah Naki de "Mehmet Akif Ersoy, Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir insanlarından biridir. Zorlu bir hayat yaşamış olmasına rağmen bugün cumhuriyetimizin ulusal marşını bizlere kazandırmıştır." ifadesine yer verdi.
TİKA'nın Bogota’da 3 aylık süreyle düzenlediği Türk dili ve kültürü programını birincilikle tamamlayan Esmeralda Ester Pachon Vega ise TİKA ve Universidad Nacional tarafından sağlanan bu büyük fırsatların kaçırılmaması gerektiğini belirterek, "Bu güzel ülkenin zenginliklerini öğrenmekten memnun kalacağınıza eminim." şeklinde konuştu.
- Türk ve Kafkas Araştırmaları Merkezi Kuruldu
Öte yandan, Kolombiya'nın sosyal bilimlerde en saygın üniversitelerinden olan Externado Üniversitesinde Türk ve Kafkas Araştırmaları Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Uluslararası danışma heyetinde Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, Azerbaycan Büyükelçiliği, TİKA, Maarif Vakfı ve Anadolu Ajansının (AA) yer alacağı açıklanan söz konusu araştırma merkezinin bölge hakkında ekonomik, siyasi ve kültürel incelemeler yapacağı bildirildi.
Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye hakkında araştırmaların yapılacağı bu merkezin açılışı bizim için çok önemli. Merkez, bilimsel ve akademik bilgiler üretip, Kolombiya’nın akademik camiasına nitelikli bilgi kaynağı sağlayacaktır." dedi.
Azerbaycan Bogota Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hamid Zeynalov da araştırma merkezinin, Azerbaycan ve Kafkasya bölgesinin daha yakından tanınmasına katkıda bulunacağını, Azerbaycan, Türkiye ve Kolombiya ilişkilerinin artan ivmesine akademik araştırmalarla hız kazandıracağını söyledi.
Externado Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Juan Carlos Henao da Türkiye’nin çok zengin tarihsel geleneklerin kaynağı olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin önemli bir merkez ülke olduğunu ifade eden Henao, Externado’da açılan yeni merkezin çok önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
Merkezin Başkanı Prof. Soraya Caro Vargas da "Bu etkinliğin amacı stratejik ortaklarımız olan büyükelçilikler, TİKA ve AA ile birlikte akademik programların gerçekleştirilmesidir." dedi.
Açılışın ardından Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından üniversiteye armağan edilen Türkiye ile ilgili eserler tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015'te bu ülkeye yaptığı ziyarette Externado Üniversitesinde "1915: Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı" başlıklı sempozyumda konuşma yapmıştı.
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