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TİKA'dan Kolombiya'daki girişimcilere tasarım ve eğitim merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:48 | Son Güncelleme

Casanare Ticaret Odası Genel Müdürü Rojas: - "Bu ayrıcalığı bize sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" - Casanare Ticaret Odası Girişimcilik ve Yenileşim Koordinatörü Osman: - "Firmalar burada ürettikleri ilk deneme ürünlerini piyasaya sunmadan ya da sunduktan sonra gözlemleyip, etkisini ölçebilecek. Merkez son teknoloji donanımı sayesinde firmaların düzeylerini artıracak"

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’da girişimci ve firmalar için yüksek teknoloji ekipmanlarla tasarım ve eğitim merkezi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya'nın Casanare yönetim bölgesi başkenti Yopal'de Casanare Ticaret Odası ile yapılan iş birliği çerçevesinde girişimci ve firmaların yararlanması için "Girişimcilik, Yenileşim ve Modelleme Merkezi" kuruldu.

TİKA, birçok firma ve girişimcinin pazara sunacakları ürünlerin ölçüm, dizayn ve modellemelerini yapabilecekleri merkeze "3 boyutlu yazıcı ve tarayıcı, lazer kesim ve gravür işleyici, mini CNC makinesi, yüksek çözünürlüklü lazer baskı makineleri ve tasarım için kullanılabilecek donanımda bilgisayarlar" temin etti.

Merkezin açılışında konuşan Casanare Ticaret Odası Girişimcilik ve Yenileşim Koordinatörü Nelson Munoz Osman, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca bir ürünün değil, bir hizmetin ya da bir prototipin geliştirilmesini isteyen şirket çalışanları buraya gelip hayallerindeki yeniliği gerçeğe dönüştürebilecek. Firmalar burada ürettikleri ilk deneme ürünlerini piyasaya sunmadan ya da sunduktan sonra gözlemleyip, etkisini ölçebilecek. Merkez son teknoloji donanımı sayesinde firmaların düzeylerini artıracak."

Casanare Ticaret Odası Genel Müdürü Carlos Rojas ise ülkedeki ticaret odalarının çok az kısmının böyle bir merkeze sahip olduğuna vurgu yaptı.

Rojas, "Bu ayrıcalığı bize sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

TİKA'nın, Türk menşeli cihazlar da temin ettiği merkezde ayrıca eğitim ve seminerler de düzenlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya tika

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