TİKA'dan Kolombiya'daki selzedelere yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Choco bölgesindeki selden zarar gören halka yardımda bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Choco bölgesindeki Istmina'nın merkezinde selden en çok zarar gören çiftçi ve esnafa hasarların tamiri için ekipman desteğinde bulunularak Andres Bello İlkokulunda okuyan 140 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Nehir taşkınının ardından yardım çağrısında bulunan Choco Valisi Jhoany Palacios, bölgede aşırı yoksulluk sınırında yaşayanların sel nedeniyle tüm geçim kaynaklarından mahrum kaldıklarını belirtti.

Bunun üzerine TİKA, bölge halkına tekrar üretim faaliyetlerine başlayabilmeleri ve hasarların giderilmesi için kürek, motorlu testere, sondaj aparatları, alan ölçüm cihazları gibi ekipman desteğinde bulundu.

- "Görevimiz uluslararası kuruluşlara yardım etmektir"

Yardımların koordinasyonunda iş birliği yapılan Kolombiya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi yetkilisi Luis Ignacio Munoz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye hükümeti tarafından TİKA aracılığıyla öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemesi ve küçük bir yerleşim yeri olan Primavera'da hibe edilen teçhizatın teslimini gerçekleştiriyoruz. Bizim görevimiz buradaki mağdurlara yapılan yardımların en hızlı sürede doğru kişilere ulaştırılmasında uluslararası kuruluşlara yardım etmektir. TİKA'nın faaliyetlerinin sadece Choco bölgesini değil Kolombiya'nın birçok bölgesini kapsadığını biliyoruz ve bu gayretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz."