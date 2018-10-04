TİKA'dan Kolombiyalı çiftçilere süt tankı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın El Penon kentindeki çiftçiler birliğine süt tankı desteği sağladı.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, El Penon Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen "Süt Üreticiliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, bölgedeki çiftçilerin kurduğu birliğe süt tankı temin edildi.
TİKA'nın sağladığı süt tankı sayesinde, bölge ekonomisinde önemli bir gelişim sağlanacak. Lor, peynir ve yoğurt gibi ticari değeri yüksek ürünler elde edecek bölge halkı, bu kapsamda yeni ticari girişimler geliştirebilecek.
Tankın teslim töreninde konuşan El Penon Belediye Başkanı Francisco Cruz Ruiz, “Binlerce kez teşekkürler, Türkiye halkına El Penon’a güvendikleri ve destek oldukları için selam ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çiftçilerimizin ekonomik gelişimlerine destek ve bölgede girişimciliğin artırılmasında bizim stratejik ortağımız olduğunuz için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.
Ruiz, günlük ortalama 30 litre süt sağan çiftçilerin sütü tankta toplayıp ticari değeri daha yüksek ürünler elde edebileceğini kaydetti.
TİKA desteğiyle üreticinin doğrudan pazara erişim şansı olacağını belirten Ruiz, Kolombiya’nın mesleki eğitim veren Ulusal Mesleki Eğitim Hizmetleri Kurumu (SENA) ile iş birliğinde üretim alanında eğitim alacak bölge halkının TİKA tarafından temin edilen tankı en verimli şekilde kullanacaklarını ifade etti.
El Penon Çiftçi Birliği Başkanı Demetrio Barrera Gonzales de “Her zaman geleceğimizi düşünürüz. Çocuklarımız ve ailelerimizin geleceğini. Süt alan aracılara bağımlı yaşamak en büyük sorunumuz. Küçük üreticiler olarak organize olup, emeğimizin, günlük üretimimizin karşılığını almak istedik." dedi.
Bölge ekonomisini geliştirmeye amaçlayan destekle ilgili konuşan Kolombiyalı çiftçi Demetrio Barrera Gonzales de TİKA tarafından temin edilen süt tankı sayesinde geleceğe umutla baktıklarını belirtti.
TİKA’nın verdiği destekle bölgede üretimin artacağını kaydeden Gonzales, "Çiftçi Birliğimiz TİKA’ya minnettar. Katkılarınız sayesinde geleceğimiz olan çocuklarımıza önemli bir yatırım imkanı miras bırakabiliyoruz. Umarım TİKA ile iş birliğimiz gelişerek devam eder.” ifadesini kullandı.
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak
ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı
Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!
Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum