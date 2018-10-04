TİKA'dan Kolombiyalı çiftçilere süt tankı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın El Penon kentindeki çiftçiler birliğine süt tankı desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, El Penon Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen "Süt Üreticiliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, bölgedeki çiftçilerin kurduğu birliğe süt tankı temin edildi.

TİKA'nın sağladığı süt tankı sayesinde, bölge ekonomisinde önemli bir gelişim sağlanacak. Lor, peynir ve yoğurt gibi ticari değeri yüksek ürünler elde edecek bölge halkı, bu kapsamda yeni ticari girişimler geliştirebilecek.

Tankın teslim töreninde konuşan El Penon Belediye Başkanı Francisco Cruz Ruiz, “Binlerce kez teşekkürler, Türkiye halkına El Penon’a güvendikleri ve destek oldukları için selam ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çiftçilerimizin ekonomik gelişimlerine destek ve bölgede girişimciliğin artırılmasında bizim stratejik ortağımız olduğunuz için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Ruiz, günlük ortalama 30 litre süt sağan çiftçilerin sütü tankta toplayıp ticari değeri daha yüksek ürünler elde edebileceğini kaydetti.