TİKA'dan Komorlar'a ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Afrika'nın güneyindeki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde Kenneth kasırgası afetzedelerine un yardımı yaptı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın Moroni Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla toplamda 12,5 ton un temin edilerek muhtaç ailelere dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Ülkede güvenli gıdaya, içme suyuna ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta problemler yaşayan afet bölgesi sakinlerinin ramazan ayında günlük ekmek ihtiyacının da artacağı dikkate alınarak gıda yardımı gerçekleştirildi.

Açıklamada, TİKA'nın ülkede Kenneth kasırgasından zarar gören bin 500 aileye daha önce 37,5 ton acil insani yardım desteğinde bulunduğu anımsatıldı.

