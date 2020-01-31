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TİKA’dan Komorlarda 172 proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ofisinin açıldığı Komorlar Birliği’nde 2017 yılından bu yana eğitimden tarıma, idari ve sivil altyapıdan acil insani yardıma kadar farklı alanlarda 172 projeyi hayata geçirdiTürkiye Cumhuriyeti ile Komorlar Birliği arasında ortaklık ve işbirliği ilişkilerin geliştirilmesi sağlanması gayesiyle 2017 yılında Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’de Program Koordinasyon Ofisini hizmete açan TİKA, insani diplomasisi kapsamında önemli roller üstlenerek, ülkenin farklı bölgelerinde Eğitim, tarım, altyapı ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla onlarca proje gerçekleştirdi.Acil İnsani Yardım alanında yapılan faaliyetlerNüfusun yaklaşık %0.7’sinin (6.470 kişi) oluşturan fiziksel engelli bireylerin hareket özgürlüğü çevre ve konut alanlarında ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, Komorlardaki engelli vatandaşlara 200 tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ofisinin açıldığı Komorlar Birliği’nde 2017 yılından bu yana eğitimden tarıma, idari ve sivil altyapıdan acil insani yardıma kadar farklı alanlarda 172 projeyi hayata geçirdi
Türkiye Cumhuriyeti ile Komorlar Birliği arasında ortaklık ve işbirliği ilişkilerin geliştirilmesi sağlanması gayesiyle 2017 yılında Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’de Program Koordinasyon Ofisini hizmete açan TİKA, insani diplomasisi kapsamında önemli roller üstlenerek, ülkenin farklı bölgelerinde Eğitim, tarım, altyapı ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla onlarca proje gerçekleştirdi.
Acil İnsani Yardım alanında yapılan faaliyetler
Nüfusun yaklaşık %0.7’sinin (6.470 kişi) oluşturan fiziksel engelli bireylerin hareket özgürlüğü çevre ve konut alanlarında ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, Komorlardaki engelli vatandaşlara 200 tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Moroni’de 450 aileye gıda ve Komorlar Birliği’nde Kenneth Kasırgası’ndan zarar gören bin 500 aileye 37.5 ton acil insani yardım desteğinde bulunuldu.
Çeşitli sosyal sıkıntılardan dolayı büyük yerleşim yerlerine göç etmek zorunda kalan evsiz veya teneke kulübelerde yaşayan yüzlerce yoksul komorlu ailenin barınma gibi önemli bir sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Komorlar Birliğine 32 adet Briket makinesi hibe edildi. Bu sayede aileler kısa sürede briket taşından yapılı evlere sahip oldular.
Komor Adaları’nı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ülkenin başkentinin de bulunduğu Grand Comoros adasında can ve mal kayıplarına yol açtı. Yaklaşık 10.000 kişiyi direkt, tüm ada nüfusunu da dolaylı olarak etkileyen afet sonrası Komorlar Hükümetinin Türkiye’den yardım talebi üzerine kullanılamaz hale gelen ve ada nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ine içme ve kullanım suyunu sağlayan Vouvoni su pompalama istasyonu rehabilite edilerek tekrar faaliyete geçirildi.
2 bin kişilik stat
Afrika’da Mozambik ve Madagaskar’la okyanus komşuluğu yapan Komor’un 3 adasından biri olan Anjouan’a atletizm pisti, basketbol, voleybol sahalarında içeren 2 bin kişilik FIFA ölçütlerinde stat yapıldı.
Sivil altyapıların destelenmesine yönelik projeler
Komorlar Birliği’ne başkent Moroni’den diğer adaların da tamamına hizmet verebilecek kapasiteye sahip, bölgenin en modern radyosunun “Radio de la Verité” isimli radyonun kurulumu gerçekleştirildi. Radyonun kurulumunun ardından radyo bünyesinde görev alacak 10 kişiye Moroni ve Türkiye’de kayıt ve reklam seslendirmesi, yayın otomasyon programı, yayına hazırlama teknikleri, mikrofon ve line kablo hazırlama, verici, anten ve radyo yayıncılığının temel ilkeleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Kültürel mirasın korunması alanında yapılan faaliyetler
Mevcut bünyesinde ulusal arşivler ile ulusal müzeyi barındıran Komorlar Ulusal Müzesi, kültürel değerlere sahip obje ve nesneler ile belge ve arşivlerin daha uygun ve sağlıklı ortamlarda uzun süreli muhafaza edilmesi amacıyla yenilenerek ziyaretçilere açıldı.
Tarım alanında yapılan projeler
Komorlu Çiftçilere Tohum, Zirai Ekipman ve Bitki Sağlığını Korumaya Yönelik Ürünler Destek Projesi kapsamında Komorlar Tarım kooperatifler birliğine 20 ton tohumluk patates temin edildi. Komorlar Birliği’nde tarımın geliştirilmesi ve sermayesi olmayan 500’e yakın çiftçiye tohum ve tarımsal giderlerini karşılamak amacıyla farklı tarım ürünlere ait tohumlar ve tarımsal ekipmanlar temin edildi.
İdari altyapıların güçlendirilmesi alanında yapılan faaliyetler
Komorlar Birliği ülkesinin karşı karşıya kaldığı doğal felaketler ve tehlikelere karşı sorumluluk bilinciyle görev alabilecek 11 adet itfaiyecinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye’de düzenlenen eğitimlerde itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında teorik ve pratik eğitimler verildi.
Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen ve 12 gün süren Türkiye yerel yönetimlerinin uluslararası platformda tanıtılması ve yerel yönetimler arasında bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen staj programına 6 Komorlu üniversite öğrencisinin katılımları sağlandı.
TİKA’nın ramazan faaliyetleri
Başkent Moroni’de ihtiyaç sahibi ailelerin yoğun olarak yaşadığı Irungudjanı gecekondu mahallesinde Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 200 kişi olmak üzere toplam 6.000 kişiye iftar yemeği organizasyonu gerçekleştirildi. Güvenli gıdaya, içme suyuna ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta problemler yaşayan afet bölgesi sakinlerine Ramazan ayında günlük ekmek ihtiyacının artacağını da dikkate alarak toplamda 12,5 ton 500 adet un torbası temin edilerek muhtaç ailelere dağıtıldı.

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