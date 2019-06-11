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TİKA'dan Komorlu çiftçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

TİKA'dan Komorlu çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika'da bir ada ülkesi olan Komorlar Birliği'ndeki çiftçilere 20 ton tohumluk patates desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Komorlu Çiftçilere Tohum, Zirai Ekipman ve Bitki Sağlığını Korumaya Yönelik Ürünler Destek Projesi" kapsamında Komorlar Tarım Kooperatifler Birliğine (OPA) 20 ton tohumluk patates ulaştırıldı.

Başkanlık, Komorlar'da patates üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi kapsamında sertifikalı tohumluk patates kullanımının yaygınlaştırmasının ilk aşaması olarak Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius Adası'ndan temin edilen patatesleri çiftçilere dağıttı.

Projeyle, üretimin her aşamasının resmi kontrollerden ve alınan numunelerin laboratuvar analizlerinden geçirilerek hastalık ve zararlılar açısından temiz olduğu test edilen sertifikalı tohumlarla patates yetiştiriciliğinde verim, kalite ve gelirin artırılması hedefleniyor.

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çiftçilere destek Komor tika tohumluk patates

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