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TİKA’dan Komorlu çiftçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:43 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından “Tohum, Zirai Ekipman ve Bitki Sağlığını Korumaya Yönelik Ürünler Destek Projesi” kapsamında Komorlar Tarım kooperatifler birliğine 20 ton tohumluk patates temin edildi.Balıkçılık, Çevre ve Tarım İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanlığı’na bağlı Komorlar Tarım kooperatifler birliğinin üç farklı adada yer alan 25 adet kooperatif şubesine iletilmek üzere TİKA tarafından tohumluk patates ulaştırıldı.Patates üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi kapsamında sertifikalı tohumluk patates kullanımını yaygınlaştırmasının ilk aşaması olarak, Hint Okyanusu’nun güneybatısında yer alan Mauritius adasından temin edilen patatesler çiftçilere dağıtıldı.Proje ile üretimin her aşamasında resmi kontrollerden ve alınan numunelerin laboratuvar analizlerinden geçirilerek hastalık ve zararlılar açısından temiz olduğu test edilen sertifikalı patates tohumları ile patates yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin artmasına paralel olarak gelirin arttırılması hedefleniyor.Komorlu çiftçilerin yaygın olarak vasfı bilinmeyen patatesleri tohumluk olarak kullanması ve yıllarca aynı tohum kullanılması sonucu patateste hastalık ve zararlılar görülmeye başlamış, bu da patates fiyatlarında ciddi artışlara sebep olmuştu.

TİKA’dan Komorlu çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından “Tohum, Zirai Ekipman ve Bitki Sağlığını Korumaya Yönelik Ürünler Destek Projesi” kapsamında Komorlar Tarım kooperatifler birliğine 20 ton tohumluk patates temin edildi.
Balıkçılık, Çevre ve Tarım İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanlığı’na bağlı Komorlar Tarım kooperatifler birliğinin üç farklı adada yer alan 25 adet kooperatif şubesine iletilmek üzere TİKA tarafından tohumluk patates ulaştırıldı.
Patates üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi kapsamında sertifikalı tohumluk patates kullanımını yaygınlaştırmasının ilk aşaması olarak, Hint Okyanusu’nun güneybatısında yer alan Mauritius adasından temin edilen patatesler çiftçilere dağıtıldı.
Proje ile üretimin her aşamasında resmi kontrollerden ve alınan numunelerin laboratuvar analizlerinden geçirilerek hastalık ve zararlılar açısından temiz olduğu test edilen sertifikalı patates tohumları ile patates yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin artmasına paralel olarak gelirin arttırılması hedefleniyor.
Komorlu çiftçilerin yaygın olarak vasfı bilinmeyen patatesleri tohumluk olarak kullanması ve yıllarca aynı tohum kullanılması sonucu patateste hastalık ve zararlılar görülmeye başlamış, bu da patates fiyatlarında ciddi artışlara sebep olmuştu.

TİKA’dan Komorlu çiftçilere destek

TİKA’dan Komorlu çiftçilere destek

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