HABER

TİKA'dan Kosova'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kosova'da iftar

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de iftar verildi.

Priştine'deki bir otelde düzenlenen etkinliği Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Pacolli, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Kosova'daki çalışmalarına övgülerde bulundu.

TİKA'nın Kosova'da 2004 yılından bu yana eğitimden sağlığa, kültürden tarıma ve bir çok alanda yaklaşık 700 proje gerçekleştirdiğini belirten Pacolli, "Türkiye'nin, Kosova'nın uluslararası alandaki istikrarı, gelişimi ve tanıtımı için verdiği destek ile ülkemizin Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolculuğunu kolaylaştıracak yardımlarından dolayı Kosova Cumhuriyeti olarak minnettarlığımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Sakar ise, TİKA'nın son yıllarda Kosova'da gerçekleştirdiği faaliyetlere değinerek, kurumun gelecekte de farklı projelere devam edeceğini söyledi.

TİKA'nın genç nüfuslu bir ülke olan Kosova'nın işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere mesleki eğitim projelerine de ağırlık vereceğini vurgulayan Sakar, "Doğacak bir bebekten ölümü bekleyen bir hastaya kadar hayatın tüm alanlarına ülkemizin bilgi ve tecrübesini taşıyarak Kosova halkının hayatına dokunan birçok çalışma yapan TİKA'mız, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönem Kosova'nın yanında olmaya devam edecektir. Dostluk ve kardeşlik elini uzattığımız Türk insanının sevgisi, muhabbeti ve alın teri yüklü her bir çalışmamızın ve projemizin Kosova'ya, Kosova halkına ve Kosova'nın geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosovalı dostlarının FETÖ terör örgütüyle mücadele için bugüne kadar attığı adımları takdirle karşıladıklarına dikkati çeken Sakar, "Kosova'da hala varlığını sürdüren bu teröristlere karşı gerekli önlemleri daha fazla vakit kaybetmeden almaları için uyarmaya devam ediyoruz." dedi.

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
Numan Kurtulmuş Esenler'de düzenlenen iftar programında konuştuNuman Kurtulmuş Esenler'de düzenlenen iftar programında konuştu
Solingen katliamının 26. yılıSolingen katliamının 26. yılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar Kosova Pacolli Sakar tika

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Tunceli Nazımiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da hastanede yangın!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.