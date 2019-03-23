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TİKA'dan Kosova'da özel eğitim seminerleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kosova'da özel eğitim seminerleri

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de, "Hedef Davranış Belirleme ve Öğretimi Tasarlama" ve "Down Sendromlu ve Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklarında özel eğitim seminerleri düzenlendi.

TİKA'nın Kosova'da faaliyet gösteren Türkiye Mezunları Derneği, Otizm Konuşuyor Derneği, Otizm Derneği ve Kosova Ulusal Otizm Derneği iş birliğiyle düzenlediği özel eğitim seminerlerinin ikinci modülüne çok sayıda kişi katıldı.

İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Deniz Onur, Hedef Davranış Belirleme ve Öğretimi Tasarlama, İzmir Anadolu Otizm Vakfı Terapi Koordinatörü Banu Bahçeci de Down Sendromlu ve Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesine yönelik eğitim verdi.

TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, burada yaptığı konuşmada, TİKA olarak 15 yılda çok sayıda projeye imza attıklarını, bunlardan en prestijli ve önemlilerinden birinin otizmli ve down sendromlu bireyler için yapacakları rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.

Ceran, "2016-2017 yıllarında özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okulların altyapılarını iyileştirdik, duyu algı odalarını geliştirdik, kurduk." dedi.

Otizm Konuşuyor Derneği Müdürü Violetë Hyseni de yapılan ortak çalışmalarla otizm konusunda ülkede farkındalığın arttığını belirterek, "Yıllar önce otizm kamuoyunda az bilinen bir terimdi. Bugün ise otizm için her yerde konuşuluyor. Bu da daha bilinçli ailelerle, profesyoneller, destekçiler ve bağışçıların çalışması sayesinde oldu. Siz aileler ve çocuklarımızın umudusunuz." diye konuştu.

Seminerlere öğrenciler, okul öncesi öğretmenler, psikolog, pedagog, terapist ve dil terapistleri ile veliler katılıyor.

Seminerler, mayısa kadar devam edecek.

TİKA ve Priştine Belediyesi, otizmli ve down sendromlu bireyler için bir rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesi için anlaşmaya varmıştı. Projenin bir kısmının TİKA tarafından, bir kısmının da belediye ve yerel kuruluşlar tarafından finanse edilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu Kosova otizm Priştine tika

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