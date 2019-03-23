TİKA'dan Kosova'da özel eğitim seminerleri

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de, "Hedef Davranış Belirleme ve Öğretimi Tasarlama" ve "Down Sendromlu ve Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklarında özel eğitim seminerleri düzenlendi.

TİKA'nın Kosova'da faaliyet gösteren Türkiye Mezunları Derneği, Otizm Konuşuyor Derneği, Otizm Derneği ve Kosova Ulusal Otizm Derneği iş birliğiyle düzenlediği özel eğitim seminerlerinin ikinci modülüne çok sayıda kişi katıldı.

İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Deniz Onur, Hedef Davranış Belirleme ve Öğretimi Tasarlama, İzmir Anadolu Otizm Vakfı Terapi Koordinatörü Banu Bahçeci de Down Sendromlu ve Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesine yönelik eğitim verdi.

TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, burada yaptığı konuşmada, TİKA olarak 15 yılda çok sayıda projeye imza attıklarını, bunlardan en prestijli ve önemlilerinden birinin otizmli ve down sendromlu bireyler için yapacakları rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.