PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"nin üçüncü oturumu düzenlendi.

Başkent Priştine'de bir otelde düzenlenen etkinliğe Kosova Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Skender Reçica, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Priştine Belediye Başkanı Şpend Ahmeti'nin yanı sıra akademisyen, öğrenci ve diğer davetliler katıldı.

Reçica, konuşmasında, TİKA ve Türk devletine bu kategoride sağladıkları finansal destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, özel eğitim, otizm ve down sendromlu çocuklar için daha iyi bir yaşama katkı sağlandığını söyledi.

Bakanlık olarak bu alanda yardım amaçlı somut planlarının olduğunu kaydeden Reçica, gündemlerinde sosyal ve aile hizmetleriyle ilgili yasa tasarısının hazırlanması bulunduğunu, böylece ihtiyaç sahibi kişilerin ve hassas kategorilerin tüm sorunlarını ele almayı, ortadan kaldırmayı umduklarını anlattı.

Priştine Belediye Başkanı Ahmeti de TİKA ile Belediye tarafından finanse edilen otizm merkezinin başkent Priştine'de inşa edildiğini hatırlatarak, bunu, ülkede şimdiye kadar bulunmayan temel bir ihtiyacın karşılanması olarak nitelendirdi.