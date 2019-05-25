HABER

TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'da "Özel Eğitim Seminerleri"nin dördüncü ve son bölümü düzenlendi.

Başkent Priştine'deki Merkez Üniversite Kütüphanesi amfisinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci, araştırmacı ve davetli katıldı.

Özel Eğitim Seminerlerinin dördüncü bölümünde, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar "Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Acarlar ise "Zihin Kuramı" konulu sunum yaptı.

Seminerlerin yerel ortaklarından Kosova Ulusal Otizm Birliği (ANAK) Başkanı Laura Lutfiu Hoxha, burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini sunarak ülkede bu tür seminerlerin sık düzenlenmediğini söyledi. Otizmle ilgili sorunun toplum tarafından kabul edilip tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Luftiu Hoxha, birlik olarak bu konunun ele alınmasında zorluklarla karşılaştıklarını kaydetti.

TİKA Priştine Koordinatör Yardımcısı Zeki Bulduk ise programın burada bitmediğini, gelecek yıl uygulayıcı sertifika için eğitimler düzenleneceğini belirtti.

Belediye ve paydaş kurumlarla Otizm ve Down Sendromu Merkezinin planlamasının bitmek üzere olduğunu ifade eden Bulduk, "Yakında onunla ilgili de güzel haberler alacaksınız." dedi.

Bulduk, sertifikaların Haziran ayının ikinci haftasında katılımcılara verileceğini kaydetti.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Numan Kurtulmuş: “Bursa’ya hizmet sadaka-i cariyedir”Numan Kurtulmuş: “Bursa’ya hizmet sadaka-i cariyedir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel Eğitim Seminerleri Kosova Priştine tika

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.