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TİKA’dan Kosova’daki çiftçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

TİKA’dan Kosova’daki çiftçilere destek

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine yakınlarındaki Babin Most köyünde, çiftçilere koyun ve koç dağıtım töreni düzenledi.

Balkanlar’da uygulamaya konulan Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı kapsamında Kosova’da Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Üretimin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Dragaş Belediye Başkanı Şaban Şabani, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Kılıç, projenin hayırlı olmasını dileyerek, ailelerin ekonomilerine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Projenin şu ana kadar uygulanmış en ciddi ve en büyük proje olduğunu vurgulayan Kılıç, "Dolayısıyla inanıyoruz ki bu proje köylerinizin ekonomilerini gelişmesine, köylerinizdeki istihdamın gelişmesine, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesine ve et ve süt üretiminin arttırılmasına da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kosova Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Kolloni de Kosova'nın yüzyıllık müttefiki olarak adlandırdığı Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Projeyle ülkedeki çiftçilerin kademeli olarak gelişimine katkı sağlanacağına işaret eden Kolloni, "Bu ayrıca Priştine Üniversitesi personelinin mesleki gelişimi için özel bir fırsat." dedi.

Kolloni, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü kalması için dua ettiğini sözlerine ekledi.

Ülkenin güneybatısındaki Malişova'dan gelen ve projeden faydalanan Azem Zogaj, AA muhabirine, bu yardımdan dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, yapılan yardımlardan faydalanmayı umduğunu söyledi.

Program kapsamında Dragaş, İstok, İpek, Prizren, Rahofça, Gilan, Yakova, Viti, Kameniçe ve Malişova Belediyelerinden 78 faydalanıcı çiftçiye toplamda 710 koyun ve koç dağıtımı yapılacağı ifade edildi.

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