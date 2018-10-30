TİKA’dan Kosovalı çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı” kapsamında Kosova’da "Küçükbaş Hayvan Islahı ve Üretiminin Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı", bölgede kırsal kesimde yaşayan halkın refah seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin hazırlanması ve uygulanmasını içeriyor.

TİKA, yöresel Sharri peynirinin hijyenik şartlarda üretimi için 30 aileye peynir kaynatma kazanı, peynir mayalama teknesi ve kurutma rafı temin edecek. Ayrıca 78 aileye 710 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.

Program çerçevesinde Dragaş, İstog, İpek, Prizren, Rahovec, Gilan, Yakova, Viti, Kamenic ve Maliseva olmak üzere 10 belediyede 78 aileye 710 koyun ve koç dağıtımı yapıldı.

- İstihdamın arttırılması planlanıyor

Projeyle dar gelirli ailelerin köylerden göç etmelerinin önüne geçilebilmesi ve doğal olarak sosyal barışın muhafaza edilmesiyle istihdamın arttırılması da planlanıyor.