TİKA’dan Kosovalı çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı” kapsamında Kosova’da "Küçükbaş Hayvan Islahı ve Üretiminin Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı", bölgede kırsal kesimde yaşayan halkın refah seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin hazırlanması ve uygulanmasını içeriyor.
TİKA, yöresel Sharri peynirinin hijyenik şartlarda üretimi için 30 aileye peynir kaynatma kazanı, peynir mayalama teknesi ve kurutma rafı temin edecek. Ayrıca 78 aileye 710 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.
Program çerçevesinde Dragaş, İstog, İpek, Prizren, Rahovec, Gilan, Yakova, Viti, Kamenic ve Maliseva olmak üzere 10 belediyede 78 aileye 710 koyun ve koç dağıtımı yapıldı.
- İstihdamın arttırılması planlanıyor
Projeyle dar gelirli ailelerin köylerden göç etmelerinin önüne geçilebilmesi ve doğal olarak sosyal barışın muhafaza edilmesiyle istihdamın arttırılması da planlanıyor.
Düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Dragaş Belediye Başkanı Şaban Şabani, Priştine Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile çiftçiler katıldı.
Projenin mevcut durumda uygulanmış en ciddi ve en büyük proje olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kılıç, "İnanıyoruz ki bu proje, köylerinizdeki ekonominin ve istihdamın gelişmesine, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesine ve et ve süt üretiminin arttırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kosova Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Kolloni de Kosova'nın yüzyıllık müttefiki olarak adlandırdığı Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kolloni, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü kalması temennisinde bulundu.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Muharrem Satılmış ve ekibinin takibini yaptığı programın ıslah projesi, Priştine Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesinin saha çalışmaları ve eğitim programlarıyla iş birliği içerisinde yürütülecek.
- Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı
İlk iki aşaması Moldova ve Arnavutluk'ta uygulanan projede, ISO 22000 HACCP, HACCP Yönetim Maddeleri, HACCP Gıda Güvenliği, Kırmızı ve Beyaz Et Hijyeni, Süt ve Yumurta Hijyeni, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu gibi konular üzerinde çalışılmıştı.
Ayrıca tarımsal ürünlerin üretilmesi, tarımsal mekanizasyon, balıkçılık, tarımsal birliklerin kurulması, mevcut birliklerin altyapılarının güçlendirilmesi alanlarında hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmişti.
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