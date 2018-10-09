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TİKA'dan Kosova'ya sağlık alanında destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kosova'ya sağlık alanında destek

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın başkenti Priştine'deki Otizm Derneği'ne tam donanımlı sensör odası yardımında bulundu.

TİKA'nın sağlık alanındaki desteği kapsamında, Otizm Derneği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti ve Otizm Derneği Başkanı Cen Krasniqi'nin yanı sıra çok sayıda otizmli çocuk ve ailesi katıldı.

Büyükelçi Kılıç, "Biz TİKA ve diğer kurumlarımızla destek bekleyenlerin yanında olmaya ve onları kucaklamaya devam edeceğiz." dedi.

Priştine Belediye Başkanı Ahmeti de TİKA'nın önümüzdeki dönemde belediyeyle iş birliğinde otizm ve down sendromlu çocuklar için yapılacak merkeze katkı sağlayacağını belirtti.

Ahmeti, "Otizm bir hastalık değil. Otizmli çocuklar özel yeteneklere sahip özel kişilerdir." diye konuştu.

Krasniqi de TİKA'ya yüksek maliyetli ve özel donanım gerektiren odanın yapımı için teşekkür ederek, dernek bünyesinde 50 otizmli çocuğun hizmet aldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kosova sağlık tika yardım

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