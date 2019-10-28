HABER

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da eğitime destek

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kapsamlı tadilatı, tefrişatı ve donanımı yapılan Hayvancılık Enstitüsü Eğitim Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren enstitüde gerçekleşen açılışa, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Kiril ve Metodiy Üniversitesi Rektörü Nikola Yankulovski, Hayvancılık Enstitüsü Müdürü Rodne Gorkioska Nastova'nın yanı sıra enstitü müdürleri ve çalışanları katıldı.

Ayden, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Kuzey Makedonya'da birçok farklı alanda bine yakın proje gerçekleştirdiğini, ülkedeki toplumları ve kurumları da kapsamayı amaçladıklarını söyledi.

Enstitüden gelen taleple söz konusu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Ayden, "Eminim ki, zaten ciddi tecrübe ve birikime sahip olan enstitüde, eğitim kalitesinin artırılması ve daha üst seviyede eğitim verilmesi noktasında çok ciddi katkılar verilecek." ifadelerini kullandı.

Ayden, ekonomik kalkınmaya önem verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler TİKA olarak, bu ülkede yapacağımız üniversiteyle yürüteceğimiz diğer projelerde ve kamu kurumlarıyla projelerde, bu ülkenin gerek ekonomik kalkınmasına destek vermek, gerek insan kapasitesinin geliştirilmesine, eğitim seviyelerinin daha üst donanımlara getirilerek bu ülkeye hizmet edebilecek insanların yetişmesine birlikte katkı sunmaya hazırız."

TİKA'nın ülkede yürüttüğü diğer tarım ve hayvancılık projelerinde verilecek eğitimlerde, yenilenen sınıfın kullanılması noktasında kendilerine destek olunacağını belirten Ayden, enstitü yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Kiril ve Metodiy Üniversitesi Rektörü Yankulovski, eğitim alanına yapılan bu tür hibelerin kendini mutlu ettiğini belirterek, "Bugünkü hibe ve daha önce Tıp Fakültesi Dekanlığım zamanında TİKA'dan aldığımız ve tecrübe ettiğimiz pek çok bağış, bizim için gerçekten önemli bir andır." dedi.

Nastova da Enstitü ile Türkiye arasındaki ilişkiye değinerek, İstanbul, Tekirdağ ve Van'da çeşitli bilimsel kongrelere katıldıklarını anımsattı.

Bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Nastova, "Bilime adanmış bizler, dostumuz TİKA tarafından hibe edilen bu en modern sınıfta, hayvancılık, balıkçılık, beslenme, tarımsal girişimcilik ve diğer ilgili alanlardaki deneyimlerimizi ve bilgilerimizi aktarabileceğiz". ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Fidan dikme etkinliğine Muğla hazırFidan dikme etkinliğine Muğla hazır
Trump'tan 'Bağdadi' açıklamasıTrump'tan 'Bağdadi' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış eğitim Hayvancılık Enstitüsü Eğitim Sınıfı Kuzey Makedonya tika Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.