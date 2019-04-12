TİKA’dan Kuzey Makedonya’da kırsal kalkınmaya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya’nın Pirlepe ve Manastır şehirleri arasındaki Pelagoniya bölgesinde Kanatlar ve Budaklar köylerinde yaşayan 100 çiftçiye sera kuruldu.

TİKA, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonominin canlanması, üretimin teşvik edilmesi ve çeşitlendirilmesi projelerini her yıl geliştirerek uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle ekonomik açıdan ağır şartların hakim olduğu kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılık sektörlerinde gerçekleştirilen projeler ile ekonominin canlanmasına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor. Ekonomik kalkınması tarıma dayalı olan Kuzey Makedonya’da ise nitelikli gıda üretiminin artırılarak işsizliğin azaltılması, kırsal kesimden göçün önlenmesinde aile sera tarım işletmelerinin katkısı büyük yer kaplıyor. TİKA, Kuzey Makedonya’nın güneybatısında en verimli tarım arazilerinin bulunduğu Pelagoniya bölgesinde Kanatlar ve Budaklar köylerinde ihtiyaç sahibi 100 çiftçi aileye sera tarım işletmeleri kurdu. Ayrıca işletmelere fide yetiştirilmek üzere verimi yüksek sebze tohumu (biber ve domates) temin edildi.

TİKA tarafından kurulan sera tarım işletmelerinde hasadın bütün yıla yayılarak, yüksek verim ve kaliteli ürün çeşidinin artırılması ile pazar rekabet gücünün artırılması ve bu sayede aile gelirlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Kırsal kesimde kadınlar tarafından yürütülecek proje ile bölgede kadının ekonomik hayata katılımının sağlanarak, aile gelirlerine katkı sağlaması da planlanıyor.

