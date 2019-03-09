Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, dilin sadece konuştukça değil, yazdıkça ve yazılanlar okundukça geliştirilebilen bir olgu olduğunu belirterek "Türk dilini geliştirme ve yaygınlaştırma yolunda böylesine önemli ve anlamlı programın hayata geçmesinde emeği olan Avrasya Yazarlar Birliği ve Balkan Yazarlar Birliğine, yine bu programa katkı sunan MATÜSİTEB’e ve çok kıymetli destekleriyle programın gerçekleşmesini sağlayan TİKA Üsküp Koordinatörlüğüne ben de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türk dili ve kültürüne uyanmış ilgiyi daha ileriye taşıma anlamında çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Öztürk, "Türkçenin ve Türk kültürünün Balkanlarda ve başka coğrafyalarda FETÖ gibi terör gruplarının istismar alanına terk edilemeyeceğini ve buna hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi de bu vesileyle bir kez daha kuvvetli bir şekilde belirtmek isterim." diye konuştu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de TİKA’nın 2005 yılından itibaren bu ülkedeki 900’ün üzerinde faaliyet gerçekleştirdiğini, bunların arasında Türkçenin öğretilmesi, Türk diline hizmet ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması projelerinin yer aldığını söyledi.

Ayden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeye gidilerek Türk kültürü ve Türkçenin öğretilmesi ve bunun özellikle Balkanlar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinde yapılması yönünde talimatı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ana dilleri Türkçe olan, kültürel aidiyet bağlarını kaybetmemiş ve kaybetmek istemeyen, derin köklerle bağlı olduğumuz Türk akraba topluluklarının günümüz ile gelecekteki sosyokültürel var olma amaçlarına ve süreçlerine, güçlü, kalıcı ve uzun vadede destek vererek toplumsal kimliklerini kuvvetle ortaya çıkarma ve bu ana amaç temelinde var olmalarını sağlamlaştırma niyetiyle projeyi hayata geçiriyoruz. Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde de bir ilk olacak projede hedef, online yazarlık eğitimi ile Türkçenin birikimini teknoloji ile buluşturmak, gelecekte genç şair ve yazarların yetişmesine öncülük etmek. Rumeli'de Türk yazar ve şairleri tükenmeyecektir."