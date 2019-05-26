HABER

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Özel Eğitim Seminerleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Özel Eğitim Seminerleri"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya'da düzenlenen Özel Eğitim Seminerleri'nin dördüncü ve son bölümü yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ile Üsküp Sağlık Ocağı iş birliğinde başkent Üsküp'teki İBU kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Özel Eğitim Seminerleri'nin dördüncü bölümünde, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar, "Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Acarlar ise "Zihin Kuramı" konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Acarlar, seminer öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıl özel eğitim alanında genellikle özel gereksinimli çocuklar için gerekli becerilerden biri olan dil gelişimi ve dil bozuklukları konusunda çalıştığını söyledi.

Seminer kapsamında sunumda dil bozukluklarıyla da çok ilişkili becerilerden biri olan "zihin kuramı" hakkında konuşacağını belirten Acarlar, "Zihin kuramı becerilerinin normal gelişim gösteren çocuklarda gelişimi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ne tip özellikler gösterdiği ve çok kısaca da değerlendirmesi konusunda dinleyicilere bilgi vereceğim." diye konuştu.

Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle özel eğitim alanında çalışan uzmanların kendisini yenilemeye, yeni bilgileri öğrenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Acarlar, TİKA’nın da bu projesinin bu gereksinimi gidermeye yönelik önemli bir işlevi olduğunu ve düzenli devam etmesi gerektiğini düşündüğünü anlattı.

Doç. Dr. Düzkantar ise görevli olarak çalıştığı Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünün Türkiye’nin bu alandaki tek enstitüsü olduğunu ifade ederek, yaklaşık 30 yıldır engelliler konusunda hem araştırma hem de hizmet üretmeye çalıştığını bildirdi.

Seminer kapsamında Türkiye’de de yeni bir konuyu anlatacağını belirten Düzkantar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinsel eğitim ve tacizden korunma eğitimi çünkü özellikle engelli çocuklar ve bunlar içindeki otistik grup da aynı şekilde taciz söz konusu olduğunda çocuğun kendine yapılanın ne olduğunu bilmediği için çok kolaylıkla hedef haline gelebiliyorlar. Keza normal çocuklara da zaten sağlıklı bir cinsel eğitim vermiyoruz. Dolayısıyla bugün burada cinsel gelişim, cinsiyet eğitimi ve özellikle mahremiyet becerilerinin öğretimi, bu mahremiyet becerilerinin öğretimine dayalı olarak da tacizden korunmayı anlatmaya çalışacağız."

TİKA’nın bu çalışmasının önemine değinen Düzkantar, bölgede özel eğitimin yeni gelişmeye çalışan bir öğretim biçimi olduğunu ve bu bağlamda TİKA’nın bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

Birinci bölümü 24 Şubat’ta başlayan ve 4 bölümden oluşan programın sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Kamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadıKamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadı
EYT'liler Yenikapı'ya akın ettiEYT'liler Yenikapı'ya akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel Eğitim Seminerleri Kuzey Makedonya tika Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.