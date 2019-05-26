Seminer kapsamında sunumda dil bozukluklarıyla da çok ilişkili becerilerden biri olan "zihin kuramı" hakkında konuşacağını belirten Acarlar, "Zihin kuramı becerilerinin normal gelişim gösteren çocuklarda gelişimi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ne tip özellikler gösterdiği ve çok kısaca da değerlendirmesi konusunda dinleyicilere bilgi vereceğim." diye konuştu.

Prof. Dr. Acarlar, seminer öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıl özel eğitim alanında genellikle özel gereksinimli çocuklar için gerekli becerilerden biri olan dil gelişimi ve dil bozuklukları konusunda çalıştığını söyledi.

Özel Eğitim Seminerleri'nin dördüncü bölümünde, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar, "Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Acarlar ise "Zihin Kuramı" konulu sunum yaptı.

Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle özel eğitim alanında çalışan uzmanların kendisini yenilemeye, yeni bilgileri öğrenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Acarlar, TİKA’nın da bu projesinin bu gereksinimi gidermeye yönelik önemli bir işlevi olduğunu ve düzenli devam etmesi gerektiğini düşündüğünü anlattı.

Doç. Dr. Düzkantar ise görevli olarak çalıştığı Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünün Türkiye’nin bu alandaki tek enstitüsü olduğunu ifade ederek, yaklaşık 30 yıldır engelliler konusunda hem araştırma hem de hizmet üretmeye çalıştığını bildirdi.

Seminer kapsamında Türkiye’de de yeni bir konuyu anlatacağını belirten Düzkantar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinsel eğitim ve tacizden korunma eğitimi çünkü özellikle engelli çocuklar ve bunlar içindeki otistik grup da aynı şekilde taciz söz konusu olduğunda çocuğun kendine yapılanın ne olduğunu bilmediği için çok kolaylıkla hedef haline gelebiliyorlar. Keza normal çocuklara da zaten sağlıklı bir cinsel eğitim vermiyoruz. Dolayısıyla bugün burada cinsel gelişim, cinsiyet eğitimi ve özellikle mahremiyet becerilerinin öğretimi, bu mahremiyet becerilerinin öğretimine dayalı olarak da tacizden korunmayı anlatmaya çalışacağız."

TİKA’nın bu çalışmasının önemine değinen Düzkantar, bölgede özel eğitimin yeni gelişmeye çalışan bir öğretim biçimi olduğunu ve bu bağlamda TİKA’nın bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

Birinci bölümü 24 Şubat’ta başlayan ve 4 bölümden oluşan programın sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

