TİKA'dan Libya’da mesleki eğitim kursları projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Libya'daki Misurata Endüstriyel Teknoloji Fakültesinde mesleki eğitim kursları projesi hayata geçiriliyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Türkiye'den giden MEB görevlisi meslek öğretmenlerinin 4 hafta boyunca vereceği "Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Sistemleri Kursu" ile "Elektrikli Ev Aletleri ile Buzdolabı ve Klima Tamir ve Bakım" kurslarının açılışı yapıldı.

Proje açılışına Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, Libya Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları İdaresi Eğitim Daire Başkanı Ahmed Ebu El Kasım Arhuma, Mesleki Eğitim Ulusal Kurulu üyeleri ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Başkonsolos Gürmeriçliler, TİKA'nın hem insani yardım hem de kalkınma ve teknik iş birliği projeleri alanında Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğunu belirterek "Libya da eğitim alanında gerekli altyapıya ve teknik imkanlara fazlasıyla sahip. Dolayısıyla bu eğitim projesi ve etkinlikler aynı zamanda bir tecrübe paylaşımı anlamına da gelmektedir.” dedi.