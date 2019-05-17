TİKA'dan Lübnan'a itfaiye aracı hibe edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki limanına bir adet itfaiye aracı hibe etti.

Trablusşam Limanında düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Trablusşam Limanı Müdürü Ahmed Tamer ve diğer bazı Lübnanlı yetkililer ile limanda hazır bulunan çok sayıdaki Türk tır şoförü katıldı.

Büyükelçi Çakıl, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikasında insani yardımların ön plana çıktığını belirterek, TİKA aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında çok çeşitli faaliyetlerin başarıyla yapıldığını söyledi.

Trablusşam Limanının son zamanlarda ticari açıdan giderek önem kazandığına dikkati çeken Çakıl, bahsi geçen limanın Türk ürünleri için Orta Doğu'ya, Lübnan ürünleri için ise Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu vurguladı.

Trablusşam Limanı Müdürü Tamer de konuşmasında bu limanın, Osmanlıların bölgeyi yönetmeye başladığı 1516'dan bu yana Türkiye ile bağlantılara sahip olduğunu belirtti.