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TİKA'dan Lübnan'a itfaiye aracı hibe edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Trablusşam kentindeki limana hibe ettiği itfaiye aracı düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki limanına bir adet itfaiye aracı hibe etti.

Trablusşam Limanında düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Trablusşam Limanı Müdürü Ahmed Tamer ve diğer bazı Lübnanlı yetkililer ile limanda hazır bulunan çok sayıdaki Türk tır şoförü katıldı.

Büyükelçi Çakıl, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikasında insani yardımların ön plana çıktığını belirterek, TİKA aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında çok çeşitli faaliyetlerin başarıyla yapıldığını söyledi.

Trablusşam Limanının son zamanlarda ticari açıdan giderek önem kazandığına dikkati çeken Çakıl, bahsi geçen limanın Türk ürünleri için Orta Doğu'ya, Lübnan ürünleri için ise Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu vurguladı.

Trablusşam Limanı Müdürü Tamer de konuşmasında bu limanın, Osmanlıların bölgeyi yönetmeye başladığı 1516'dan bu yana Türkiye ile bağlantılara sahip olduğunu belirtti.

Lübnan'ın ticari ve ekonomik alanlarda Türkiye ile stratejik iş birliği yapmak istediğini vurgulayan Tamer, iki ülke arasında deniz taşımacılığı konusunda başarılı adımlar attıklarını söyledi.

Tamer son olarak TİKA'nin Trablusşam Limanına hibe ettiği itfaiye aracı için şükranlarını ifade etti.

- TİKA, 2015'ten beri Lübnan'a 30 milyon dolar yardım yaptı

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın halihazırda 59 ülkedeki 61 ofisiyle Türkiye'nin kıtalara uzanan dost eli olarak kalkınma yardımlarında bulunduğunu kaydetti.

Dost ve kardeş ülke Lübnan'da da 2015'ten beri yardım faaliyetlerinde bulunduklarını aktaran Öztürk, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla şu ana kadar Lübnan'a 30 milyon dolar kalkınma yardımı yaptığını belirtti.

Söz konusu yardımların tarihi eserlerin restorasyonu, sağlık ve diğer altyapı projelerini kapsadığını kaydeden Öztürk, bugün de bir itfaiye aracını Trablusşam Limanının hizmetine sunduklarını dile getirdi.

TİKA'nın, Lübnan'daki Türkmen soydaşlarına da çeşitli yardım desteğinde bulunduğunu hatırlatan Öztürk, tarih boyunca Türkiye ile bağları kopmayan dost ve kardeş Lübnan'a yönelik yardımların süreceğini söyledi.

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