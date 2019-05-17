HABER

TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 00:38 | Son Güncelleme

TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentine bağlı Halba beldesindeki yetim kurumunda, 350'yi aşkın yetim ve bakıma muhtaç çocuğa iftar verildi.

İftara Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk ve TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt katıldı.

TİKA, Lübnan'da kalkınma projelerinin yanı sıra Suriye ve Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Kılıçdaroğlu Bakırköy'de iftar programına katıldıKılıçdaroğlu Bakırköy'de iftar programına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çıktı"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çıktı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar Lübnan tika

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.