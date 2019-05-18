TİKA'dan Lübnan'daki Filistinlilere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ikamet eden yaklaşık 250 Filistinli mülteci aileye gıda yardımında bulundu.

Beyrut'un güneyindeki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda yaşayan ihtiyaç sahiplerine yapılan ramazan yardımları, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt tarafından dağıtıldı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi üzerine zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilere yönelik yardımlar, Suriye'deki iç savaştan sonra Lübnan'a sığınan Filistinli aileleri de kapsadı.

TİKA, bahsi geçen kampın içinde yer alan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılara da gıda yardımında bulundu.

Suriyeli mültecilerle birlikte günümüzde yaklaşık 50 bin insana ev sahipliği yapan Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı, kurulduğu 1948 yılından beri yoksulluk çekiyor ve sunulan yardımlar ise hep sınırlı kalıyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Mart 2016 verilerine göre, Lübnan'da 495 bin 292 Filistinli mülteci bulunuyor.

