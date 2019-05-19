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TİKA'dan Lübnan'daki Mardinlilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:16 | Son Güncelleme

Başkent Beyrut'ta yaşayan Mardinliler, TİKA'nın iftarında buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da yaşayan Mardinliler için iftar programı düzenledi.

Başkent Beyrut'taki bir otelde organize edilen iftara, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt ile burada yaşayan Mardinliler katıldı.

Büyükelçi Çakıl, İstiklal Marşı ve Lübnan milli marşıyla başlayan iftar programında kısa bir konuşma yaptı.

Burada 50 bine yakın Mardinli vatandaş ve soydaşın yaşadığını söyleyen Hakan Çakıl, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeyi unutmamalarını hatırlattı.

Lübnan'ı ve burada yaşayan Türk soydaşlarını çok sevdiklerini dile getiren Çakıl, dolayısıyla Beyrut'taki Mardinlilerden de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda köprü görevi görmelerini istedi.

TİKA, Lübnan'da kalkınma projelerinin yanı sıra Suriye ve Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde de bulunuyor.

- Lübnan'da yaşayan Mardinliler

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde Mardinliler Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik almak için mücadele verdi ve bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesi ile sonuçlandı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinlilerin yaklaşık 16 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahip.

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Lübnan Mardinliler tika

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