TİKA'dan Makedonya'ya sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki "Rahibe Teresa" Kadın Doğum Hastanesinin hijyen ve sterilizasyon öncesi bölümünün onarım ve donanımını gerçekleştirdi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp'teki Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu ve Hastane Müdürü Başkim İsmaili, proje kapsamında yapılan onarım çalışmalarını ve temin edilen ekipmanları inceledi.

Ayden, burada yaptığı açıklamada, kurum olarak Makedonya'da birçok alanda proje ve faaliyet yürüttüklerine işaret ederek, sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerin kendileri için çok önem arz ettiğini söyledi.

Makedonya'da yeni doğan nesillerin sağlıklı bir şekilde hayata tutunması ve bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla ciddi projeler ürettiklerini vurgulayan Ayden, daha önce de Üsküp Devlet Hastanesinin yeni doğan yoğun bakım kliniğinde benzer bir proje gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ayden, bugünkü projeyle özellikle hijyen ve sterilizasyon bölümünün başlangıcı olan alanın tamamını onarıp, ekipmanlarını yenileyerek hastanedeki hijyen sorununu büyük ölçüde çözmüş olacaklarını ifade etti.