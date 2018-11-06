TİKA'dan Makedonya'ya sağlık desteği

Ganiu, özellikle sağlık alanına yapılan yatırımların Makedonya toplumu için büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Hastanenin yenilenen Hijyen ve Sterilizasyon Bölümünün açılış törenine katılan Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, TİKA Makedonya Ofisinin kurulduğu günden itibaren bu ülkeye vermiş olduğu destekten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu kapsamda, hastaneye yangın alarm sistemi, sıcak-soğuk merkezi, havalandırma sistemi, donanım ekipmanları ve saatte 100 kilogram yıkama-kurutma kapasitesi ile hijyen ve sterilizasyon sistemi kurularak muhtemel riskler ortadan kaldırıldı.

Söz konusu proje ile Makedonya'daki bebek ölümleriyle mücadele için Başkent Üsküp'te 1965'te hizmete giren hastanenin "Hijyen ve Sterilizasyon Öncesi Bölümü" yenilendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Makedonya'da Çayır Mayka Tereza Kadın Doğum Hastanesine tadilat ve donanım desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Makedonya'da bir kadın doğum hastanesine teknik ekipman desteğinde bulundu.

Hastanenin Başhekimi Dr. Başkim İsmaili de, hijyen ve sterilizasyon zincirindeki en önemli halkayı temsil eden bu bölümün kapsamlı bir şekilde yenilenmesi ve donanımının eksiksiz tamamlanması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkür etti.

Makedonya dışından da hasta kabulü eden ve yılda 4 binden fazla doğumun gerçekleştiği Çayır Mayka Tereza Kadın Doğum Hastanesinde yılda yaklaşık 13 bin kişiye muayene hizmeti veriliyor.

Makedonya'nın özellikle son dönemlerde büyük ölçüde karşılaştığı bebek ölümleriyle mücadele stratejisi kapsamında, TİKA çeşitli hastanelerin çocuk hastalıkları bölümü, acil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinin kapsamlı tadilat ve donanımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

TİKA aynı zamanda bu ülkede farklı devlet hastanelerinde görev yapan yenidoğan uzmanları, ebe ve hemşirelere yönelik eğitim programları düzenliyor.

