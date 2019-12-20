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TİKA'dan Meksika'daki engelli merkezine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

Meksiko Valiliğine bağlı engelli merkezinin konferans salonu ve bazı özel alanları TİKA tarafından yenilendi

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir engelli merkezini modernize etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksiko Valiliğine bağlı engelli merkezi INDISCAPACIDAD'ın konferans salonu ve bazı özel alanları TİKA tarafından yenilendi.

Düzenlenen törende konuşan INDISCAPACIDAD Başkanı Ruth Francisca Lopez Gutierrez, TİKA'nın her yıl engelliler haftasında yaptığı yardımların kendilerine moral olduğunu ve Türkiye'den, Meksika'daki engellilere uzanan bu köprünün daha da sağlamlaştığını belirtti.

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren INDISCAPACIDAD engellilere uygulanacak kamu politikalarının planlanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesini yürütecek yasal mekanizmaların oluşturulmasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika tika TİKA'nın Meksika'daki faaliyetleri

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