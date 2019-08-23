TİKA'dan Meksika'daki Maya yerlilerine sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’da yerli nüfusun en yoğun yaşadığı Yucatan Eyaleti Oxkutzcab Bölge Hastanesi birimlerine diyabet teşhisi için gerekli malzeme ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika Yerli Halklar Ulusal Enstitüsü (INPI), Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu (IMSS BIENESTAR) ve IMSS Vakfı iş birliğinde, TİKA tarafından çoğunluğu Maya yerlisi diyabet hastalarına hizmet veren Oxkutzcab Bölge Hastanesi bünyesindeki 15 kırsal, 1 kentsel ve 2 mobil tıbbi kliniğe taşınabilir glikozile hemoglobin analiz cihazı ve gerekli diğer bazı ekipmanlar temin edildi.

Söz konusu destekle diyabet hastalığının erken tanı ve teşhisinin yapılması, hastalığın erken evredeki komplikasyonlarının asgari seviyeye indirilmesi, sağlık hizmetlerine erişim imkanları kısıtlı diyabet hastası yerlilerin kontrol ve takiplerinin yapılması hedefleniyor.

Projenin açılış ve teslim töreninde konuşan INPI Uluslararası İlişkiler Direktörü Saul Vicente Vazquez, TİKA ile 2016'dan bu yana yerli halklara yönelik proje ve iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirtti.