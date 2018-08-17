TİKA'dan Meksikalı deprem mağdurlarına sağlık merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da geçen yıl meydana gelen depremden en çok etkilenen eyaletlerden Oaxaca'ya kurulacak sağlık merkezinin temelini attı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın Oaxaca eyaleti El Espinal kasabasında inşa edilecek sağlık merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Ismael Murat Hinojosa, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, El Espinal Belediye Başkanı Raul Edgardo Benitez Mesa ve Meksikalılar katıldı.

Vali Alejandro Hinojosa, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın inşa edeceği sağlık merkezinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Hinojosa, ülkeler arasındaki dostlukların duvar örerek değil, tıpkı burada olduğu gibi gönül köprüleri kurarak pekiştirileceğini vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin ise dünyadaki adaletsizliklere karşı sorunların paylaşılarak çözülebileceğini söyledi.

Çetin, Meksika'nın Türkiye'de bilinen ve sevilen bir ülke olduğunu belirterek Türk halkının Meksika halkına duyduğu sempati ve sıcaklıktan bahsetti.