TİKA'dan Meksika'ya sağlık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Meksika'nın Baja Kaliforniya eyaletindeki Tijuana Devlet Hastanesi'ne yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, Meksika'nın Baja Kaliforniya eyaleti Aile Entegre Kalkınma Sistemi'ne (DIF) bağlı olarak faaliyet gösteren Tijuana Devlet Hastanesi'ne, yenidoğanların doğum sonrası karşılaştığı komplikasyonlarla mücadele için yoğun bakım ünitesi ve diğer ilgili tıbbi ekipman teminini sağladı.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, oksijensiz kalmış bebeklerin ölüm oranlarının düşürülmesinde ve doğum sonrası oluşacak komplikasyonların önüne geçilerek çeşitli zihinsel ve fiziksel hastalıkların önlenmesinde hayati katkı sunacak.

Açıklamada, şehrin düşük gelirli ve dezavantajlı gruplara hizmet veren devlet hastanesinde yılda yaklaşık 8 bin 500 doğum gerçekleştiği ve bu doğumlardan 450'sinde yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

