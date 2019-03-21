TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi"nin 4. etabında, pamukta zararlılarla mücadele ve bitki koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluş Mozambik'te çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

"Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi"nin üçüncü etabında, ülkenin Meconta ve Namialo ilçelerinde, tek tohum ıslah ve üretim merkezi Mozambik Pamuk Araştırma Enstitüsünün (CIMSAN) deneme alanlarının kurulacağı 5 dekar alanda toprak hazırlama işlemi uygulandı. Daha sonra, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği 9 pamuk çeşidi ile Mozambik'in yerel pamuk çeşitleri deneme alanlarına ekildi.

Projenin dördüncü etabında ise deneme alanlarında pamukta zararlılarla mücadele ve bitki koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca TİKA ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından CIMSAN uzmanlarına bitki koruma, zararlı kontrolü, pamuk hastalıkları ve zararlıları gibi konularda eğitim verildi.