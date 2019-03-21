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TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

"Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi"nin 4. etabında, pamukta zararlılarla mücadele ve bitki koruma çalışmaları yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi"nin 4. etabında, pamukta zararlılarla mücadele ve bitki koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluş Mozambik'te çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

"Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi"nin üçüncü etabında, ülkenin Meconta ve Namialo ilçelerinde, tek tohum ıslah ve üretim merkezi Mozambik Pamuk Araştırma Enstitüsünün (CIMSAN) deneme alanlarının kurulacağı 5 dekar alanda toprak hazırlama işlemi uygulandı. Daha sonra, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği 9 pamuk çeşidi ile Mozambik'in yerel pamuk çeşitleri deneme alanlarına ekildi.

Projenin dördüncü etabında ise deneme alanlarında pamukta zararlılarla mücadele ve bitki koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca TİKA ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından CIMSAN uzmanlarına bitki koruma, zararlı kontrolü, pamuk hastalıkları ve zararlıları gibi konularda eğitim verildi.

Mozambik ekonomisinin yüzde 30'unu tarımın oluşturduğu belirtilen açıklamada, tarımın, istihdamın da yüzde 75'ini sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin tarıma elverişli geniş arazilere sahip olmasına karşın modern ekipman ve eğitim eksikliğinden dolayı ekilebilir alanlarının ancak yüzde 16'sının kullanılabildiği vurgulandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 ziyareti

TİKA, geçen yıl da Mozambik tarımının daha iyi şartlarda yapılabilmesi için pamuk yetiştiricilerine eğitim ve modern ekipman desteğinde bulunmuştu.

Eğitim ve ekipman desteği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye Ocak 2017'deki ziyaretinin ardından, tarım sektörünü desteklemek için başlatılan ve TİKA'nın yürüttüğü "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde hayata geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi mozambik tika

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