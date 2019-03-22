TİKA'dan Mozambik'teki afetzedelere insani yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Mozambik'te kasırga ve selden zarar görenler için hazırlanan insani yardım paketleri, afetzedelere ulaştırılmak üzere, yardım gemisine yüklendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mozambik'teki İdai Kasırgası sonrasında afetzedelerin yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde insani yardım çalışmaları başlatıldı.

İçinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan ve 600 afetzede ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan yardım paketleri, başkent Maputo'dan yola çıkacak gemiye yüklendi.

Yaklaşık 500 konteyner kapasiteli yardım gemisi, Mozambik'in Beira şehrine gidecek.

Yardım, kara yolu bağlantısı kopmuş afet bölgesine gidecek ilk büyük çaplı yardım olma özelliği taşıyor.

Gemi, uluslararası kurum ve kuruluşlar da dahil afet bölgesine yardım götürecek tüm kuruluşların paketlerini de taşıyacak.

- Yardımlar pazar günü Beira'ya ulaşacak

Yardım paketlerinin içinde pirinç, un ve yağ gibi dayanıklı gıdaların yanı sıra sabun, mum, su ve temizlik malzemeleri bulunuyor.

Geminin, Beira'ya 24 Mart'ta varması planlanıyor.

- İdai Kasırgası

Mozambik'in orta kesimlerinde başlayan İdai Kasırgası sonrasında yaşanan felaket sonucu 300 kişinin yaşamını yitirdiği, 100 bin kişinin ise evsiz kaldığı belirtiliyor.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

