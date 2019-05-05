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TİKA’dan Myanmar’da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Myanmar’ın Sagaing bölgesinde ilk, orta ve lise eğitimi sunan Shwe Thama Devlet Okulu için yeni eğitim binası inşa edildi.Bölgedeki en iyi eğitim kurumlarından biri olan Shwe Thama Okulu, 1962 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

TİKA’dan Myanmar’da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Myanmar’ın Sagaing bölgesinde ilk, orta ve lise eğitimi sunan Shwe Thama Devlet Okulu için yeni eğitim binası inşa edildi.
Bölgedeki en iyi eğitim kurumlarından biri olan Shwe Thama Okulu, 1962 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Okul toplamda bir kısmı yatılı olmak üzere 600 öğrenciye eğitim hizmeti veriyor. Her geçen sene öğrenci sayısı artan okuldaki fiziki imkânların yetersiz olması nedeniyle son yıllarda yüzlerce öğrenci sadece kurak mevsimlerde okul bahçesinde eğitim görebilmekteydi. TİKA tarafından yaptırılan 850 metrekarelik iki katlı, yedi sınıf ve yatakhane kısmından oluşan eğitim birimi, 200 öğrenci kapasitesi ile hizmete açıldı. Açılış törenine Türkiye’nin Nepido Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, Sagaing Bölgesi Sosyal Yardım Bakanı Dr. Zaw Win, Eyalet Sekreteri U Tin Maung Swe, Maliye ve Planlama Bakanı Soe Oo, TİKA Myanmar Program Koordinatörü Nilüfer Kamer katıldı.
Myanmar’ın kuzeybatısında Hindistan’a sınır Sagaing bölgesi ülkenin en büyük bölgesi. 5 milyon hektar ekili ve 4 milyon hektar doğal arazisi ile gerek tarım, gerekse doğal kaynak ve tarih turizmi potansiyeli ile ülkede gelişime en açık bölgelerden olma özelliğini taşıyor.

TİKA’dan Myanmar’da eğitime destek

TİKA’dan Myanmar’da eğitime destek

TİKA’dan Myanmar’da eğitime destek

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