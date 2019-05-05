TİKA'dan Myanmar'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Myanmar'ın Sagaing Bölgesi'nde ilk, orta ve lise eğitimi sunan Shwe Thama Devlet Okuluna yaptırılan yeni eğitim binası hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'ın, Sagaing Bölgesi'nde 1962'den bu yana ilk, orta ve lise eğitimi sunan Shwe Thama Devlet Okuluna bina inşa edildi.

Bir kısmı yatılı olmak üzere 600 öğrenciye hizmet veren okulda fiziki imkanların yetersiz olması nedeniyle son yıllarda yüzlerce öğrencinin sadece kurak mevsimlerde okul bahçesinde eğitim görebildiği belirtilen açıklamada, TİKA tarafından yaptırılan, 850 metrekarelik 200 öğrenci kapasiteli iki katlı, yedi sınıf ve yatakhane kısmından oluşan eğitim biriminin hizmete açıldığı belirtildi.

Açılış törenine Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, Sagaing Bölgesi Sosyal Yardım Bakanı Dr. Zaw Win, Eyalet Sekreteri U Tin Maung Swe, Maliye ve Planlama Bakanı Soe Oo, TİKA Myanmar Program Koordinatörü Nilüfer Kamer'in katıldığı belirtilen açıklamada, Myanmar'ın kuzeybatısında ve Hindistan sınırındaki Sagaing Bölgesi'nin gerek tarım gerekse doğal kaynak ve tarih turizmi potansiyeli ile ülkenin en büyük ve gelişime en açık bölgelerinden olduğu ifade edildi.

