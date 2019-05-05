HABER

TİKA'dan Myanmar'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

TİKA'dan Myanmar'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Myanmar'ın Sagaing Bölgesi'nde ilk, orta ve lise eğitimi sunan Shwe Thama Devlet Okuluna yaptırılan yeni eğitim binası hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'ın, Sagaing Bölgesi'nde 1962'den bu yana ilk, orta ve lise eğitimi sunan Shwe Thama Devlet Okuluna bina inşa edildi.

Bir kısmı yatılı olmak üzere 600 öğrenciye hizmet veren okulda fiziki imkanların yetersiz olması nedeniyle son yıllarda yüzlerce öğrencinin sadece kurak mevsimlerde okul bahçesinde eğitim görebildiği belirtilen açıklamada, TİKA tarafından yaptırılan, 850 metrekarelik 200 öğrenci kapasiteli iki katlı, yedi sınıf ve yatakhane kısmından oluşan eğitim biriminin hizmete açıldığı belirtildi.

Açılış törenine Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Kerem Divanlıoğlu, Sagaing Bölgesi Sosyal Yardım Bakanı Dr. Zaw Win, Eyalet Sekreteri U Tin Maung Swe, Maliye ve Planlama Bakanı Soe Oo, TİKA Myanmar Program Koordinatörü Nilüfer Kamer'in katıldığı belirtilen açıklamada, Myanmar'ın kuzeybatısında ve Hindistan sınırındaki Sagaing Bölgesi'nin gerek tarım gerekse doğal kaynak ve tarih turizmi potansiyeli ile ülkenin en büyük ve gelişime en açık bölgelerinden olduğu ifade edildi.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akınıMuradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Bağışlanan organları 3 hastaya umut olduBağışlanan organları 3 hastaya umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Myanmar tika

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.