HABER

TİKA’dan Namibya’ya modern süt üretim tesisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Namibya merkezli Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla Namibya’nın kırsalındaki Otjizondu bölgesinde “Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi Yapımı Süt ve Süt Ürünleri İşleme Eğitimi Projesi" gerçekleştirdi.Namibya’nın kırsalında yer alan Otjizondu bölgesinde vahşi yaşamın yanı sıra orta yoğunlukta insan yerleşimi bulunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Namibya merkezli Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla Namibya’nın kırsalındaki Otjizondu bölgesinde “Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi Yapımı Süt ve Süt Ürünleri İşleme Eğitimi Projesi" gerçekleştirdi.
Namibya’nın kırsalında yer alan Otjizondu bölgesinde vahşi yaşamın yanı sıra orta yoğunlukta insan yerleşimi bulunuyor. Yerel halkın büyük ölçüde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağladığı bölgede TİKA ve Çita Koruma Vakfı ortaklığıyla “Doğal Hayatı Koruma, Sürdürülebilir Kırsal Ekonomik Kalkınmanın ve Ekoturizmin Güvenli Yollarla Desteklenmesi Programı” uygulanıyor. TİKA tarafından Çita Koruma Vakfı bünyesinde yerel halkın ürettiği keçi sütlerinin değerlendirilmesi amacıyla günlük 300 litre işleme kapasiteli peynir ve yoğurt üretim tesisi yapımı ve kurulumu sağlandı. Proje çerçevesinde söz konusu tesise pastörizasyon ve standardizasyon ünitesi, beyaz peynir ünitesi, yoğurt ünitesi ve yardımcı üniteler olmak üzere tamamen Türk yerli üretiminin kullanıldığı tam donanımlı bir mandıra taşınabilir özelliği taşıyor. Ayrıca proje kapsamında peynir ve yoğurt üretimi ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler verilerek, ilk üretim için 12 bin adet peynir ve yoğurt kabı temin edildi.
TİKA, 2014-2019 yılları arasında program kapsamında Çita Koruma Vakfı işbirliğinde keçi besiciliğinin geliştirilmesi, civar köylerde yaşayan halkın yeni ürünlerle tanışıp ve sütlerini değerlendirme imkânı bularak Namibya halkının sürdürülebilir şekilde refahının artırılması ve doğal yaşamın korunmasını amaçlıyor.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıKarabük'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyorYediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

Bolu TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin bekleyişi sürüyor

Ara bölgede 3. gün! Geceyi arabada geçirdi

İstanbul merkezli 8 ilde 'nargile' operasyonu! Değeri 3 milyon TL'nin üzerinde

8 ilde 'nargile' operasyonu! Değeri 3 milyon TL'nin üzerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.