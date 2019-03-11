TİKA'dan Özbekistan'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'daki 8 okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kurarak 3D yazıcı kullanımı ve bakımı eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma (MESİP) programı kapsamında Özbekistan’daki 8 farklı okulda 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu ve 3D yazıcı kullanımı ve bakımı eğitim programı düzenlendi.

Bir hafta süren eğitim programına, Özbekistan’ın farklı okullarından gelen 15 Özbek katıldı.

Türk uzmanlar, eğitim programı kapsamında, tasarım bilgisi, metal tasarım ve imalat usulleri, plastik kalıbı tasarlama ve imalatı, ileri düzey 3 boyutlu yazıcı kullanımı, 3 boyutlu yazıcı bakım ve onarımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

TİKA, eğitim programının tamamlanmasının ardından ülkedeki 8 farklı okula 3 boyutlu yazıcılar temin ederek 3 boyutlu tasarım merkezleri kurdu.

TİKA'nın programı, ülkede çalışanların teknik yeterliliklerinin arttırılmasını, ara eleman ihtiyacının giderilmesini ve yeni iş imkanlarının yaratılmasını hedefliyor.

