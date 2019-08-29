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TİKA’dan Özbekistan’a hayvancılık alanında destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ‘Özbekistan’da Hayvan Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi’ kapsamında Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov başkanlığındaki heyet, Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenledi.Özbekistanlı heyet, çalışma ziyaretine Ankara’daki hayvan kulak küpesi üreten firmaları ziyaret ederek başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ‘Özbekistan’da Hayvan Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi’ kapsamında Özbekistan Devlet Veterinerlik ve Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkanı Bakhromjon Norkobilov başkanlığındaki heyet, Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenledi.
Özbekistanlı heyet, çalışma ziyaretine Ankara’daki hayvan kulak küpesi üreten firmaları ziyaret ederek başladı. Heyet, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığının yapısı, hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, su
ürünleri yetiştiriciliği, hayvan ıslahı ve e-ıslah sistemi konularında bilgilendirildi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini de ziyaret eden Özbekistanlı heyet, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlarla ilgili görüşme yaptı.
Ziyaretin dördüncü gününde Tarım ve Orman Bakanlığında yapılan sektör toplantısına Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un yanı sıra özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Özbekistan heyetinin başkanı Bakhromjon Norkobilov, Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Özbekistan’a davet etti. Özbekistan’daki yatırım
fırsatlarından bahseden Norkobilov,, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un konuşması sonrasında ardından veteriner sağlık sertifikası imza törenine geçildi. İki ülke arasında hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı konusunda veteriner sağlık sertifikaları imzalandı.
Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ile de görüşmeler gerçekleştiren Özbekistan heyeti, ziyaretin son gününde İzmir’de et, süt, kanatlı ve balıkçılık işleme tesislerinde incelemelerde bulundu.

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