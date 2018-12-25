TİKA'dan Özbekistan'a sağlık eğitimi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankasıyla iş birliğiyle ülkenin Andican ve Namangan şehirlerinde "Çocuk İleri Yaşam Destek Programı (AÇSAP)" düzenledi.

TİKA'nın Özbekistan'da daha önce gerçekleştirdiği AÇSAP programlarına katılarak eğitimci olan 6 Özbek ve 6 Türk doktor Andican ve Namangan şehirlerinde tecrübe paylaşımı programına katıldı.

Program kapsamında, 0-12 yaş arası çocuklarda görülen ve acil müdahale gerektiren solunum yetersizliği, solunum yolu açma, duran kalbe müdahale, ritm bozukluğunu düzenleme, yaralı yoğun bakımı, yoğun bakım sonrası tedavi ve gözetim alanlarında yeni yöntem ve teknikler konularında Özbek doktorlara eğitim verildi.

Türk doktorlar, Namangan'daki eğitim programında 6 yaşındaki Bahadır İsrailov ve 15 günlük İmane İbrahimcanova'ya cerrahi müdahalede bulunarak çocukların sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Andican ve Namangan'daki çocuk hastanelerinde düzenlenen eğitimlere katılan 150 Özbek doktor sertifikalarını aldı. Bölgedeki tıp fakültesi öğrencileri de bu programları takip etti.

TİKA'nın desteğiyle iki ülke sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle bu yıl Özbekistan'da gerçekleştirilen sağlık haftası kapsamında toplam 466 ameliyat ile 2 binin üzerinde muayene yapılırken, bu dönemde ayrıca TİKA tarafından düzenlenen 5 sağlık tecrübe paylaşım programına toplam 530 Özbek sağlık personeli katıldı.

