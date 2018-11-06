TİKA'dan Özbekistan'da sağlık haftası

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) düzenlediği "Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası" kapsamında Özbekistan'da 750'den fazla hasta tedavi edilecek.

TİKA'nın Türkiye ve Özbekistan sağlık bakanlıklarıyla iş birliğinde Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Nukus şehrinde düzenlediği sağlık haftası programı kapsamında Türk plastik cerrahi ve jinekoloji uzmanları, 600'den fazla Özbek hastayı muayene, 150'den fazla hastayı da ameliyat edecek.

Nukus Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan Karakalpakistan Yüksek Kurulu Başkan Yardımcısı Atacan Hamrayev, sağlık haftasının düzenlenmesinden dolayı Türk halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, 9 Kasım'a kadar devam edecek program kapsamında 600'den fazla Özbek hastanın muayene edileceğini, 150'den fazla hastanın da ameliyat edileceğini kaydetti.

Çetin, ayrıca 400 Özbek sağlık uzmanının Türkiye'de staj yaptığını belirtti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Karakalpakistan yetkililerinin talebi doğrultusunda sağlık alanında her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de TİKA'nın Özbekistan'da önemli çalışmalara imza attığına işaret etti.

Şen ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılbaşından bu yana yüzde 40 arttığını ve yıl sonunda yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Program kapsamında ameliyat edilen çocuk hastalar ziyaret edilerek çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

