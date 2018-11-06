HABER

TİKA'dan Özbekistan'da sağlık haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

Türk plastik cerrahi ve jinekoloji uzmanları, Özbekistan'da 750'den fazla hastayı tedavi edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) düzenlediği "Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası" kapsamında Özbekistan'da 750'den fazla hasta tedavi edilecek.

TİKA'nın Türkiye ve Özbekistan sağlık bakanlıklarıyla iş birliğinde Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Nukus şehrinde düzenlediği sağlık haftası programı kapsamında Türk plastik cerrahi ve jinekoloji uzmanları, 600'den fazla Özbek hastayı muayene, 150'den fazla hastayı da ameliyat edecek.

Nukus Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan Karakalpakistan Yüksek Kurulu Başkan Yardımcısı Atacan Hamrayev, sağlık haftasının düzenlenmesinden dolayı Türk halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, 9 Kasım'a kadar devam edecek program kapsamında 600'den fazla Özbek hastanın muayene edileceğini, 150'den fazla hastanın da ameliyat edileceğini kaydetti.

Çetin, ayrıca 400 Özbek sağlık uzmanının Türkiye'de staj yaptığını belirtti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Karakalpakistan yetkililerinin talebi doğrultusunda sağlık alanında her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de TİKA'nın Özbekistan'da önemli çalışmalara imza attığına işaret etti.

Şen ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılbaşından bu yana yüzde 40 arttığını ve yıl sonunda yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Program kapsamında ameliyat edilen çocuk hastalar ziyaret edilerek çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Termik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiTermik santraldeki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi
12 ton 996 kilo uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi12 ton 996 kilo uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karakalpakistan Özbekistan Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası tika

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Mehmetçik'e üst düzey kimyasal tehdit eğitimi

Mehmetçik'e üst düzey kimyasal tehdit eğitimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.