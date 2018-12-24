TİKA'dan Pakistan'a eğitim alanında yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde Khadija Kız Okuluna bilgisayar laboratuvarı ve teknoloji sınıfı kurdu.

Pakistan'daki eğitim çalışmalarına devam eden TİKA'nın Karaçi'de nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Korangi bölgesine kurduğu 20 öğrenci kapasiteli, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı ve 75 öğrenci kapasiteli teknoloji sınıfı törenle açıldı.

Açılış törenine, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, eski Federal Finans Bakanı Dr. Miftah İsmail, Al-Mustafa Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Haji Hanif Tayyap, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan eski Federal Finans Bakanı Dr. Miftah İsmail, TİKA tarafından verilen destek sayesinde okuldaki öğrencilerin çok daha kaliteli eğitim alacağını belirterek, verilen destek için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, projenin eğitimin alanında yapılan kalıcı projelerin güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Pakistan'da eğitim sektörünün geliştirilmesine yönelik projelerine devam edeceğini aktardı.