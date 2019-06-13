HABER

TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 200 tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 200 tekerlekli sandalye

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da 130'u çocuk 200 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye ve Ulusal Rehabilitasyon Tıbbı Enstitüsüne (NIRM) 10 sedye ve 15 havalı hasta yatağı yardımında bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan dağıtım törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, Pakistan'ın ulusal yardım kurumu Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) Genel Müdürü Aon Abbas Buppi ile ihtiyaç sahipleri katıldı.

Törende konuşan Yurdakul, yapılan desteğin Türkiye'nin kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bugün yapılan yardımın sayısı değil anlamı önemlidir. Bu yardımlar Türk halkı ve kurumlarının Pakistanlı ihtiyaç sahibi kardeşleriyle yan yana durduğunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Pakistan'a desteğinin süreceğini kaydeden Yurdakul, "Ramazanda ve ardından gelen bugünlerde paylaşmanın kıymetini daha da iyi anlıyoruz. İnşallah Pakistan'la paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Pakistan'ın öncelikle kalkınma alanlarından olan sağlık, eğitim, turizm ve tarımda bu ülkeye destek verdiğini söyleyen Umut da "Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin sağlık reformu ve alt gelir gruplarının sağlık hizmetine ulaşma imkanlarından övgüyle söz etmiş ve Türkiye'nin bu deneyimlerinden faydalanmak istediklerini söylemişti. Bu yüzden TİKA olarak Pakistan'ın sağlık sektörününü geliştirilmesine odaklanmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Ülkede sağlık alanında birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Umut, "Medikal ürünler sağlayarak ve sağlık personeline kapasite artırıcı eğitimler vererek Pakistan'ın sağlık sektörünün gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Muzaffergarh'da yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan hastanesi bunun en önemli göstergesidir. Bunun yanında birçok hastanede bina yenileme, malzeme desteği ve eğitim desteği sağladık." şeklinde konuştu.

Buppi de Türk kurumlarıyla iki organizasyonda bir araya geldiğini, bunun birinin yetimler diğerinin ise engellilerle alakalı olduğunu söyleyerek, "Bu ancak bir ülkenin başka bir ülkeye duyduğu sevginin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri dağıtılırken sedye ve hasta yatakları ise NIRM Başhekimi Fazli Mevlana'ya teslim edildi.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Yıl sonu gösterilerinde 'önde' ya da 'arkada' olan çocuk travma yaşayabiliyorYıl sonu gösterilerinde 'önde' ya da 'arkada' olan çocuk travma yaşayabiliyor
Trakya'nın akciğeri Istranca Ormanları için köylülerden doğa mücadelesiTrakya'nın akciğeri Istranca Ormanları için köylülerden doğa mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.